Яка частина бюджету РФ спрямована на війну проти України: у ГУР шокували цифрою

Путін, війна / © ТСН

Реклама

Близько 47% державного бюджету Росії наразі витрачається на ведення війни проти України.

Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю «Апостроф TV».

Представник розвідки зазначив, що такі витрати є надзвичайно високими для російської економіки.

Реклама

За словами Скібіцького, Росія також досягла максимальних можливостей у виробництві високотехнологічного озброєння, зокрема балістичних ракет. Наразі країна-агресорка може виготовляти близько 60–65 ракет для комплексів «Іскандер» щомісяця.

У ГУР наголошують, що ракетно-дронові атаки РФ по українських містах мають на меті не лише ураження інфраструктури, а й створення паніки серед населення. Водночас росіяни продовжують бити по критично важливих об’єктах, зокрема підприємствах українського оборонно-промислового комплексу.

«Держава-агресор Росія дуже боїться наших діпстрайків, мідлстрайків. Вони в паніці, що ми будемо застосовувати балістичне озброєння. Через те там, як кажуть, „на болотах“, паніка. Робиться все, щоб не допустити подальшого посилення наших спроможностей», — пояснив Вадим Скібіцький.

Раніше Залужний заявив, що війна перебуває у стратегічному глухому куті: жодна зі сторін наразі не має можливості здобути вирішальну перемогу лише військовим шляхом. За його словами, сучасні технології та масове застосування безпілотників значно ускладнили наступальні дії, а рух фронту вже не є головним фактором завершення війни.

Реклама

Новини партнерів