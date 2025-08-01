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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Яка доля ПВК "Вагнера" після бунту та загибелі Пригожина: британська розвідка розповіла деталі

Група «Вагнера» продовжує діяти незалежно як у Центрально-Африканській Республіці, так і в Білорусі, де, ймовірно, розгорнуто відповідно близько 2000 і 300 бойовиків Вагнера.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ПВК "Вагнера"

ПВК «Вагнера» / © Associated Press

Група «Вагнера», яка відігравала важливу роль в повномасштабній російській агресії проти України, досі діє незалежно в Центрально-Африканській Республіці та Білорусі, але інші операції перебрало на себе Міноборони РФ.

Про це йдеться в огляді британської розвідки від 31 липня.

Зазначається, що у червні 2025 року «Африканський корпус» — воєнізоване угруповання Міністерства оборони Росії — повністю замінив підрозділи ПВК «Вагнера» в Малі.

Британська розвідка оцінює чисельність «Африканського корпусу» в Малі у близько 2000 бойовиків і понад 100 одиниць основної бойової техніки, зокрема танки, реактивні системи залпового вогню та тактичні бомбардувальники.

В огляді констатується, що після спроби заколоту «вагнерівців» на чолі з Євгенієм Пригожиним російське Міністерств оборони «прагне централізувати контроль над розгортанням російських сил безпеки за кордоном».

Відтак контрольовані Міноборони РФ сили замінили ПВК «Вагнера» в Сирії й Лівії, а тепер і в Малі.

«Група „Вагнера“ продовжує діяти незалежно як у Центрально-Африканській Республіці, так і в Білорусі, де, ймовірно, розгорнуто відповідно близько 2000 і 300 бойовиків Вагнера», — підсумовують в огляді.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року стало відомо, що в РФ розбився літак з Євгеном Пригожиним на борту. Російські пропагадистські телеграм-канали тоді писали, що літак ватажка «Вагнера», ймовірно, збили російські засоби ППО.

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