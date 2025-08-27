Яка головна перевага Канади для українців перед країнами Європи: блогер відповів

Блогер назвав Канаду "найкращою країною для українців за кордоном"

Блогер під ніком «Канадський Марк», заявив, що Канада найкраще підходить українцям, що вирішили жити за кордоном, і має перевагу над будь-якою європейською державою.

Про це блогер розповів у своєму Facebook.

«Друзі, хочу вам розповісти про дуже важливий фактор і найбільшу перевагу Канади над будь-якою європейською країною. Канада — це мультинаціональна держава. І в Канаді ви завжди будете себе відчувати, як в себе вдома. І на вас не будуть так тикати пальцями, як в якісь іншій європейській країні», — каже «Канадський Марк».

За його спостереженнями, до Канади їдуть дуже багато емігрантів саме тому, що хочуть себе відчувати комфортно.

«У Канаді ви справді будете себе відчувати дуже-дуже близько і найближче до дому, до нашої любимої України. В Європі ви завжди будете чужим, а в Канаді завжди станете своїм», — зазначив блогер, маючи на увазі, що в Канаді проживає дуже багато українців і є одна із найстаріших українських діаспор.

Зауважимо, що перші українці переселилися до Канади ще наприкінці ХІХ століття.

