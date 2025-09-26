Яка головна проблема НАТО з російськими дронами: Рютте пояснив нюанси

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Західні збройні сили не можуть продовжувати збивати російські дрони, що наближаються, за допомогою дорогих ракет.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Bloomberg.

«Неприпустимо постійно збивати дрони вартістю в тисячу або дві тисячі доларів ракетами, які коштують, можливо, півмільйона або мільйон доларів», — сказав він.

На запитання, чи не вистачає НАТО необхідного обладнання, Рютте відповів: «У короткостроковій перспективі — так». Він додав, що НАТО вчиться в українців і швидко розробляє технології, які буде впроваджено найближчими тижнями.

Рютте сказав, що ці зусилля спрямовані на те, щоб «на додаток до більш традиційних способів боротьби у нас у розпорядженні була технологія перехоплення».

Крім того, Рютте відмовився коментувати публікацію про те, що європейські дипломати попередили Кремль, що НАТО готове збивати російські літаки, повідомляє Bloomberg.

Водночас Рютте визнав, що «такого роду повідомлення» відбуваються «постійно» в неформальному порядку.

«Що стосується винищувачів, то це не новина. Це погано, це має припинитися, але наші пілоти знають, що робити, і в разі потреби вони можуть вжити крайніх заходів», — сказав він.

Рютте також зазначив, що заява Трампа, який назвав Росію «паперовим тигром», «зачепила нерв у Кремлі і, можливо, на найвищому рівні».

«З якихось причин нам поки що не вдалося змусити їх сісти за стіл переговорів. А має бути стіл, не в Росії, а десь у світі, за яким, принаймні, Зеленський і Путін сядуть і обговорять складні питання, як покласти край війні», — підсумував генсек НАТО.

Що передувало

Нагадаємо, російські дрони останнім часом все частіше можна побачити над країнами Альянсу.

Так, у Данії за останні кілька днів закривали аеропорти через загрозу безпілотників.

Міністр оборони Данії Троельс заявив, що повторна поява невідомих безпілотників над територією Данії, зокрема поблизу військових об’єктів — це гібридна атака.

Крім того, невідомі дрони помічені над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна, що на північному сході Франції.