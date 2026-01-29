Яка країна допомагає РФ виробляти одну з найсмертоносніших ракет: розслідування The Telegraph

Російська «оборонка» використовує китайські верстати / © ТСН

Китай постачає Росії верстати та комплектуючі для виробництва гіперзвукових балістичних ракет «Орешнік», якими Володимир Путін погрожує Заходу.

Про це пише The Telegraph з посиланням на дані української розвідки.

Розвідка виявила китайські токарні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ) на Воткінському заводі. Підприємство, окрім «Орешніка», виготовляє ракети «Іскандер-М» та міжконтинентальні балістичні ракети «Тополь-М». Саме завдяки цьому обладнанню Росія змогла наростити обсяги виробництва високоточної зброї.

Від початку повномасштабної війни Пекін передав Москві обладнання та компоненти для створення озброєнь на загальну суму $10,3 млрд — такі підрахунки наводить Import Genius. До цієї суми входять верстати на $3,1 млрд, мікрочипи і плати пам’яті на $4,9 млрд.

Усі ці товари входять до переліку 50 високопріоритетних позицій, експорт яких до росії заборонили 39 країн, зокрема США та Велика Британія. Китай же не приєднався до західних санкцій проти Москви.

Крім того, Китай експортував до Росії ключові випробувальні прилади — мультиметри та осцилографи, необхідні для перевірки працездатності та ефективності озброєння й мікроелектроніки.

«За останні кілька років залежність Росії від Китаю суттєво зросла», -зазначає старший аналітик Open Source Centre Ґері Сомервілл.

За даними наукового співробітника британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Ніка Рейнольдса, імпорт із Китаю має критичне значення для Москви, оскільки обладнання на багатьох російських заводах застаріле й не дозволяє швидко та якісно виробляти літаки та іншу військову техніку.

«Орешнік» — гіперзвукова балістична ракета, може нести шість бойових частин і вражати цілі в Європі менш ніж за 20 хвилин.

Нагадаємо, на початку січня російська армія застосувала ракету «Орешнік» по Львівській області — за 65 км від кордону з Польщею.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло нещодавно заявив, що Росія навряд чи зможе регулярно використовувати ракету «Орешнік», попри заяви про її інноваційність і серійне виробництво. Причини — обмежені темпи виготовлення, технічні проблеми та низька ефективність без ядерного заряду.