Яке пальне найбільше здорожчає через війну в Ірані: прогноз аналітиків

Через війну на Близькому Сході найбільше здорожчають дизелю та авіапальне. Це пов’язано з перебоями у постачанні середньо-важкої нафти, яка критично важлива для їх виробництва.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Goldman Sachs Group Inc.

У чому причина швидшого здорожчання

Аналітики Юлія Жесткова, Грігсбі та Даан Струйвен зазначають, що ціни на готове паливо вже зростають швидше через перебої з постачанням середньо-важкої нафти, яка критично важлива для їхнього виробництва. Конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном фактично зупинив експорт через Ормузьку протоку, спричинив атаки на енергетичну інфраструктуру і змусив скорочувати видобуток та переробку.

«Попри те, що ціна на нафту Brent зросла більш ніж на 40% і перевищила $100 за барель, у деяких регіонах, зокрема в Азії, паливо подорожчало ще різкіше — місцями удвічі, що змусило окремі країни обмежити експорт», — йдеься у повідомленні.

У Goldman Sachs наголошують, що жоден регіон не застрахований від наслідків. Так, перебої з постачанням і дефіцит відповідних сортів нафти можуть ще більше вдарити по виробництву пального, особливо з огляду на залежність Азії та Європи від ресурсів Перської затоки.

В Україні зростають ціни на пальне — останні новини

Ціни на пальне в Україні продовжують стрімко зростати й уже досягли нових максимумів. Бензин А-95 наразі продається приблизно в діапазоні 68,9–74,99 грн за літр, а преміальні види — ще дорожчі. Дизель на більшості АЗС тримається на рівні близько 78–81 грн за літр, хоча на окремих станціях ціни ще вищі.

Експерти попереджають, що ціни на пальне в Україні можуть зрости ще на 5–7 грн за літр, особливо якщо нафта подорожчає понад $100 за барель. Водночас сценарій із 100 грн за літр наразі вважають малоймовірним. Подорожчання пов’язують із глобальними факторами, зокрема ситуацією на Близькому Сході. Українцям радять готуватися до зростання витрат, що може вплинути на вартість продуктів.