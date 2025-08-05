"Якесь божевілля": таємна донька Путіна зробила заяву про себе та політику

Ймовірна позашлюбна донька президента Росії Володимира Путіна — Луїза Розова / © Instagram

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Ймовірна позашлюбна донька президента Росії Володимира Путіна — Луїза Розова — почала отримувати масу негативних повідомлень після своєї заяви із критикою вчинків батька.

Про це Розова повідомила на своїй Instagram-сторінці.

Дівчина опублікувала допис із заявою про те, що їй приписують причетність до сучасних політичних процесів, але жодного стосунку до політики вона, мовляв, не має.

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«Якесь божевілля відбувається зараз. Досить писати мені. Я не маю жодного стосунку до політики. Я не маю жодного стосунку до ситуації у світі. Я нічого не буду коментувати з того, що мені пишуть зараз. Дякую за увагу!» — йдеться у заяві Розової.

Повідомлення Луїзи Розової в Instagram / © Instagram

Зауважимо, після початку повномасштабної війни Росії проти України Розова опинилася в епіцентрі жорсткої критики — її звинувачували у зв’язках із сумнівною діяльністю родичів. Через хвилю хейту дівчина видалила свій акаунт в Instagram і тривалий час жила, уникаючи публічності. Згодом вона переїхала до Парижа, де здобула освіту в галузі мистецтва. Сьогодні Луїза працює діджейкою та модельєркою, поступово повертаючись до творчого та публічного життя.

Нещодавно Розова вперше за тривалий час опублікувала відкриті селфі та в одному з дописів опосередковано розкритикувала Путіна, не назвавши його імені.

«Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє», — йшлося у заяві дівчини.

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