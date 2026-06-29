Яхта Путіна вийшла в море під прикриттям есмінця: за нею стежать військові Данії

Яхта Graceful (ілюстративне фото) / © Фото з відкритих джерел

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Супер’яхта Graceful, яку пов’язують із Володимиром Путіним, знову з’явилася в Балтійському морі після майже чотирьох років у Калінінграді.

Про це пише видання Il Messaggero.

Розкішне судно завдовжки понад 80 метрів і вартістю понад 100 млн доларів стояло в порту Калінінграда з 2022 року. Туди яхту перегнали з Гамбурга ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Тепер Graceful знову помітили на морських картах у Балтійському морі. Вона рухається не сама: поруч із нею перебувають російський есмінець “Североморск” і судно забезпечення “Воєвода”.

За російським конвоєм також стежать військово-морські сили Данії. Данський патрульний катер P521 Freja наразі відстежує рух російських суден.

Конвой із яхтою Graceful зафіксував експерт із судноплавства Франк Белінг. На фото, зробленому на заході сонця, видно три судна, які рухаються Балтійським морем поблизу Данії в напрямку Великого Бельту.

Пізніше маршрут підтвердили за даними Marine Traffic. За цими даними, супер’яхта пройшла через данські води, перетнула Великий Бельт, а потім рухалася повз Анхольт і Скаген.

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Цей рейс привернув увагу ще й тому, що передавач AIS на борту Graceful був вимкнений із 30 серпня 2022 року. Після цього судно довгий час фактично залишалося поза відкритим радарним спостереженням.

У командуванні оборони Данії заявили, що їхні сили регулярно моніторять судна, зокрема кораблі іноземних держав, які проходять через данські протоки та води.

Що відомо про яхту

2022 року соратники російського опозиційного політика Олексія Навального повідомляли, що яхту Graceful терміново вивели з порту Гамбурга до Калінінграда незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На той момент судно перебувало на ремонті на верфі Blohm+Voss у Гамбурзі. За планом яхта мала залишатися там ще близько року, однак у січні 2022 року її почали готувати до швидкого перекидання в Росію.

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За даними розслідувачів, яхту відбуксирували до Калінінграда разом із екіпажем і максимально можливою кількістю обладнання, матеріалів, шпаклівки та фарби.

У розслідуванні також ішлося, що Путін міг заздалегідь розуміти ризик санкцій і заморожування активів після початку великої війни. Саме тому, за версією розслідувачів, Graceful поспішно вивели з Німеччини.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США внесло яхту Graceful до списку об’єктів, пов’язаних із Володимиром Путіним.

На борту судна, зокрема, є 15-метровий критий басейн, який можна трансформувати в танцмайданчик. За даними розслідувачів, витрати на реконструкцію та обслуговування яхти лише 2022 року становили близько 32 млн доларів.

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