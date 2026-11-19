Яхта (ілюстративне фото) / © Getty Images

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Розкішну яхту Bandido 90, яку роками пов'язували з родиною експрезидента України Віктора Януковича, продали в Іспанії за 3,3 млн євро. Угоду уклали лише за три тижні, однак ім'я нового власника судна не розголошують.

Про це повідомляє канал MASH.

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© Mash

27-метрова моторна яхта має довгу історію, пов'язану з українським експрезидентом та його старшим сином Олександром Януковичем. Свого часу за судном стежили іноземні журналісти, а після подій Євромайдану 2014 року навіть поширювалися чутки, що саме на ньому Янукович міг залишити Україну. Втім, підтверджень цієї версії немає.

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Як яхта опинилася у родини Януковича

Bandido 90 побудували 2007 року. За повідомленнями, тоді її придбав на аукціоні старший син експрезидента Олександр Янукович за 5,9 млн євро.

Він захоплювався яхтингом і раніше володів вітрильною яхтою «Ірида», побудованою на Миколаївській верфі, та моторним судном «Центуріон».

© Mash

© Mash

Ще 2006 року в Балаклаві родина Януковичів створила приватний яхт-клуб. Пов'язані з Олександром компанії отримали в оренду на 25 років ділянку набережної та викупили історичні будівлі.

Реставрацію комплексу завершили в листопаді 2010 року. Того ж року Bandido 90 вперше пришвартувалася в балаклавській марині.

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Протягом наступних років яхта переважно перебувала в Балаклаві. У 2012-му вона пройшла ремонт у Миколаєві, після чого повернулася до Севастополя. Судно також помічали в Ялті, де його швартували біля маяка, подалі від сторонніх очей.

Місцеві жителі жартома називали яхту «Бандито», пов'язуючи її назву з репутацією Віктора Януковича.

Куди зникла яхта після Євромайдану

Після 2014 року закритий VIP-комплекс у Балаклаві фактично припинив роботу, а Bandido 90 залишила акваторію Криму й вирушила до Середземного моря.

Водночас Олександр Янукович після закриття яхт-клубу заперечував, що судно належить його родині.

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Певний час яхту здавали в оренду в турецькому Фетхіє. Згодом вона пройшла модернізацію та перепланування, після чого опинилася на півдні Іспанії під португальським прапором.

Нині Bandido 90 має довжину 27,90 метра. На борту облаштовані гостьовий салон, бар і джакузі.

Хто придбав яхту за 3,3 млн євро

Продаж судна організувала приватна польська компанія Sunseeker Poland за посередництва міжнародного яхтового брокера Drettmann Yachts. Угоду вдалося укласти лише за три тижні.

Відомо, що Drettmann Yachts раніше працювала і з російськими клієнтами: від 2018 до 2020 року покупці з Росії придбали через компанію чотири яхти.

Хто став новим власником Bandido 90, наразі невідомо. Також не розголошується, хто саме виступив продавцем судна.

Де зараз Янукович і що відомо про його статки

Раніше журналісти «Телебачення Торонто» з'ясували, що експрезидент-утікач Віктор Янукович, імовірно, живе в російському Сочі під чужим ім'ям. За даними розслідувачів, він користується документами на ім'я Олега Миколайовича Леонова.

Журналісти також виявили елітний маєток у Сочі, який назвали новим «Межигір'ям» Януковича. За їхньою інформацією, територію цілодобово охороняють співробітники Федеральної служби охорони РФ.

Крім того, розслідувачі повідомили, що родина Януковича за роки його перебування в Росії обзавелася розкішною нерухомістю та сотнями гектарів землі. Активи в Сочі, Москві та Підмосков'ї оформлені на його близьке оточення, зокрема цивільну дружину Любов Полежай, падчерку Марію Садикову, сина Олександра та невістку.

Нагадаємо, у вересні 2025 року російські пропагандистські медіа оприлюднили відеозвернення Януковича, який після втечі з України вкрай рідко з'являвся на публіці.

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