Які країни можуть отримати ядерну зброю: подробиці

Ядерна зброя / © Unsplash

Реклама

Міжнародний режим контролю над ядерною зброєю переживає глибоку кризу. Ключові договори або втратили чинність, або більше не виконуються, а глобальна безпекова ситуація стрімко погіршується.

Про це пише Daily Mail.

На цьому тлі дедалі більше країн замислюються над створенням власної ядерної зброї, сумніваючись у надійності міжнародних гарантій.

Реклама

Наразі у світі є дев’ять держав, що володіють ядерною зброєю: США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль. Однак експерти попереджають — цей список може зрости.

Зростання напруженості в Азії та на Близькому Сході, агресивна політика Пхеньяна і Пекіна, а також ослаблення ролі США як глобального гаранта безпеки змінюють стратегічні розрахунки багатьох держав.

Іран вважається найнебезпечнішим кандидатом на створення ядерної зброї. Тегеран володіє найбільшим ракетним арсеналом на Близькому Сході та продовжує розвивати ядерні технології, попри міжнародний тиск і удари по його об’єктах.

Аналітики наголошують: поєднання ідеології, ракетних можливостей і ядерних амбіцій робить Іран ключовим фактором ризику для глобальної безпеки.

Реклама

Саудівська Аравія відкрито заявляє: якщо Іран отримає ядерну зброю, Ер-Ріяд піде тим самим шляхом. Королівство вже має доступ до ядерних технологій і стратегічні зв’язки з Пакистаном, що викликає занепокоєння у світі.

Попри участь у Договорі про нерозповсюдження, експерти не виключають швидкого ядерного прориву у разі зміни балансу сил у регіоні.

Японія десятиліттями дотримувалася принципу «трьох ні» — не мати, не виробляти і не розміщувати ядерну зброю. Однак зростання загрози з боку Китаю та Північної Кореї змушує Токіо переглядати підходи.

Країна вже має технології, матеріали та промислову базу для швидкого створення атомної бомби. Головним стримувальним чинником залишається політична воля та суспільна думка.

Реклама

Експерти сходяться на думці: світ вступає у небезпечну фазу, де ядерна зброя знову розглядається як інструмент виживання. Хто першим порушить табу — залежить від подальших дій Ірану, Китаю та США.

Одне очевидно: стара система ядерного стримування більше не працює так, як раніше.

Нагадаємо, над бельгійською авіабазою Кляйне-Брогель — одним із критично важливих об’єктів НАТО — раніше було зафіксовано появу невідомих безпілотників. База має стратегічне значення, адже на її території зберігаються ядерні боєголовки Альянсу, а також планується розміщення винищувачів п’ятого покоління F-35.