Які країни та унікальні місця зникнуть із карти світу назавжди в найближчі 50 років

Долина Царів вже повністю виснажена / © Associated Press

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Підвищення рівня Світового океану може призвести до зникнення окремих острівних держав і створити серйозну загрозу для великих прибережних міст.

Про це пише Stars Insider.

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За прогнозами NOAA, до початку наступного століття рівень океану буде щонайменше на 30 см вищим, ніж 2000 року.

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Найбільшому ризику піддаються острівні держави з невеликою висотою над рівнем моря.

Так, Мальдіви, де проживають близько 540 тисяч людей, піднімаються над океаном лише приблизно на один метр. У разі підвищення рівня моря на 45 см країна може втратити до 77% своєї території.

Серйозні ризики існують і для Кірибаті, яке у разі подальшого підйому води може втратити більшу частину суші.

Під загрозою також перебувають острови Тихого океану. Близько трьох мільйонів людей живуть поблизу узбережжя, і багатьом із них до кінця століття може знадобитися переселення. На Соломонових островах науковці вже зафіксували зникнення кількох невеликих островів.

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Серед великих країн найбільш уразливими вважаються Китай, Бангладеш та Індія. Особливе занепокоєння викликає Джакарта, яка щороку просідає на 5-10 см через активне відкачування підземних вод. У поєднанні з підвищенням рівня моря це змусило Індонезію перенести столицю до Нусантари.

Що ще у зоні ризику

Великий Бар’єрний риф (Австралія)

Найбільша жива структура на планеті. Від 2016 року пережив п’ять масових обмілювань. Вчені прогнозують: до 2045 року може втратити до 90% коралів.

Великий Бар’єрний риф / © Associated Press

Великий Бар’єрний риф / © Associated Press

Мертве море (Ізраїль)

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Втрачає близько 1 метра рівня води щороку. За 50 років зменшилося на третину. До 2050 року може висохнути повністю.

Мертве море / © Associated Press

Еверглейдс (Флорида, США)

Унікальні тропічні болота під загрозою через зміну рівня води та урбанізацію. Близько 50% території вже втрачено.

Еверглейдс / © Associated Press

Венеція (Італія)

Місто йде під воду на 1-2 мм щороку, а за деякими даними вчених — навіть на 2-4 мм щороку. Повені стають частішими та руйнівнішими. Навіть система захисних шлюзів MOSE може не врятувати.

Венеція / © Pixabay

Конго (Африка)

Другий за величиною тропічний ліс планети. Зникає через незаконну вирубку та видобуток корисних копалин.

Конго / © Associated Press

Долина царів (Єгипет)

Гробниці фараонів руйнуються через підвищення рівня ґрунтових вод та туристичний потік.

Єгипет / © Associated Press

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