Які ракети Україна може отримати від США: експерт пояснив особливості застосування Tomahawk

Запуск ракети Tomahawk / Ілюстративне зображення / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський анонсував отримання Україною потужної зброї від Сполучених Штатів. Провідний співробітник НАУ, авіаційний експерт Валерій Романенко вважає, що, ймовірно, йдеться про далекобійні крилаті ракети Tomahawk та Barracuda.

Про це він розповів в інтерв’ю УНІАН.

Tomahawk: дальність до 1600 км

За словами Валерія Романенка, наразі обговорюється можливість надання Києву саме двох типів ракет. Але Tomahawk — це не одна ракета, а ціле сімейство крилатих ракет великої дальності.

Реклама

«В них дальність приблизно до 1600 км. Хоча є малі ракети Tomahawk з дальністю всього 550 км. Тобто, є варіанти цих ракет, вони несуть більшу бойову частину, але мала дальність,» — зазначив Валерій Романенко.

Tomahawk належать до ракет морського базування, і їхнє використання Україною вимагає вирішення проблеми з пусковими установками.

Адаптація для сухопутного пуску

Експерт пояснив, що технічно адаптувати ракети морського базування для використання з суші можливо, оскільки вони мають контейнерний пуск.

«Якщо дадуть ракети, то можна буде впоратися з пусковими установками. Морську пускову установку можна стаціонарно розмістити в якомусь місці або поставити на вантажівку. Було морське базування, стало сухопутне базування,» — розповів Романенко.

Реклама

Головна вимога до такої мобільної платформи — це не стільки її розмір, скільки наявність спеціального обладнання. Пускова установка Tomahawk такого розміру, що «елементарно може бути встановлена на серйозну вантажівку типу КрАЗ». Основне завдання — щоб машина мала відповідне обладнання для завантаження програми польоту в ракету перед пуском.

Нагадаємо, Романенко також вважає, що результативність Tomahawk залежатиме від кількості ракет, а не їх модифікації. Ці ракети можуть оснащувати навіть ядерною боєголовкою, проте для України, ймовірно, обиратимуть модифікації з осколково-фугасною бойовою частиною.