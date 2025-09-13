"Якій брехні вірити?": Сікорський викрив плутанину в заявах Росії щодо атаки дронів

Міністр іноземних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розвінчав російські наративи щодо безпілотників, які порушили повітряний простір його країни, вказавши на заяви представників Москви, які суперечать одна одній. Він зазначив, що Росія намагається спотворити правду, і тому пропонує різні версії одних і тих самих подій.

Про це Сікорський написав у соціальній мережі X.

«Російський уряд стверджує, що російські дрони порушили повітряний простір Польщі помилково, тоді як російський посол в ООН заявляє, що це фізично неможливо, щоб російські дрони досягли Польщі. Якій російській брехні ми повинні вірити?» — зазначив Сікорський.

Заяви росіян щодо «інциденту з дронами»

Інцидент, який спричинив гостру реакцію польського міністра, стався 10 вересня, коли близько 20 російських безпілотників вдерлися до повітряного простору Польщі. Союзні війська та авіація Польщі збили дрони РФ, що стало першим випадком, коли НАТО відкрило вогонь по російських повітряних цілях.

Кремль традиційно відмежувався від атаки своїх безпілотників на Польщу та радить йти за подібними коментарями до міністерства оборони. Зокрема путінський речник Дмитро Пєсков заявив, що "Кремль не має нових коментарів«, а заяви Варшави щодо „інциденту з дронами“ є „характерною риторикою“ для всіх європейських столиць.

Наступного дня речниця російського МЗС Марія Захарова цинічно заявила, що Польща ще має довести атаку російських безпілотників. Захарова пояснила дії Варшави тим, що країні «потрібно підтримувати русофобію на плаву».

Останньою краплею стала сьогоднішня заява постпреда Росії Василя Небензі під час засідання Ради безпеки ООН. Представник держави-агресорки заявив, що безпілотники, збиті над Польщею, взагалі не могли бути російськими, адже повітряні засоби, які використовує армія РФ «фізично не могли долетіти» до польської території.