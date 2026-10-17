Якою могла б стати Америка без Трампа: ШІ назвав несподівані наслідки для США та світу

Чинний президент США Дональд Трамп / © Reuters

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Дональд Трамп уперше став президентом США 2017 року, програв Джо Байдену на виборах 2020-го, а 2025 року повернувся до Білого дому. Але якими могли б бути Сполучені Штати, якби Трамп узагалі не балотувався на найвищу державну посаду? Чатбот Grok спробував змоделювати такий сценарій і описав, як могла б змінитися Америка та увесь світ до 2026 року.

Про це пише Unilad.

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Як ШІ уявив Америку без Трампа

Користувач попросив Grok не обмежуватися очевидними припущеннями, а глибше проаналізувати, якою була б Америка сьогодні, якби Трамп ніколи не балотувався в президенти.

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Чатбот припустив, що в такому разі президентські вибори 2016 року могла б виграти Гілларі Клінтон, яка була тоді головною кандидаткою від Демократичної партії. Це, на думку моделі, могло б змінити не лише склад адміністрації Білого дому, а й політичний курс країни на роки вперед.

Однією з найпомітніших змін Grok назвав склад Верховного суду США. За альтернативного сценарію він міг би довше залишатися більш ліберальним. Це потенційно вплинуло б на рішення суддів щодо абортів, державного регулювання та громадянських прав.

Водночас чатбот не стверджував, що всі суперечливі питання зникли б. Радше вони могли б розвиватися за іншою траєкторією — залежно від того, хто обіймав би посаду президента та призначав федеральних суддів.

Як змінилися б політика та відносини США з іншими країнами

Grok також припустив, що за відсутності Трампа американська торгівля могла б залишатися відкритішою, а протистояння з Китаєм було б менш гострим. Однак це не означає, що Вашингтон узагалі відмовився б від суперництва з Пекіном: економічні й політичні суперечності між двома країнами виникли не лише через особистість одного президента.

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Інший можливий наслідок стосувався б Республіканської партії. За версією Grok, популістський рух усередині республіканців міг би не отримати настільки впливового лідера. Він міг би посилитися пізніше або розвиватися навколо іншої політичної фігури.

Модель також припустила, що довіра американців до державних інституцій могла б руйнуватися повільніше. А пандемія COVID-19 і політичні події 2020-х років, можливо, не були б настільки тісно пов’язані з особистістю одного політика.

Проте навіть у такій альтернативній реальності США не позбулися б проблем із міграцією, промисловістю та культурними суперечностями. За оцінкою чатбота, ці питання все одно змушували б країну змінювати політичний курс, але провідні ролі могли б відігравати інші люди.

Важливо, що це не прогноз із підтвердженим результатом, а гіпотетичний сценарій, створений ШІ у відповідь на запит користувача. Перевірити, чи справді США були б стабільнішими без Трампа, неможливо: для цього довелося б порівнювати історію, яка фактично відбулася, з альтернативною реальністю.

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Що ШІ каже про майбутні вибори у США

У тій самій публікації Unilad згадує іншу відповідь ChatGPT — цього разу про проміжні вибори до Конгресу США, які мають відбутися 3 листопада 2026 року. За наведеним у матеріалі описом, модель оцінила шанси демократів отримати контроль над Палатою представників приблизно у 61%. Водночас боротьбу за більшість у Сенаті вона назвала майже рівною, а самі прогнози різних моделей відрізняються.

Такі оцінки варто сприймати обережно: результат залежить від явки виборців, ситуації в окремих штатах і перебігу кампаній. Сам по собі текст, згенерований чатботом, не гарантує точності прогнозу.

Трамп і вибори до Конгресу — останні новини

Штучний інтелект уже використовують не лише для розмов про альтернативну історію чи майбутні вибори. У серпні 2026 року стало відомо, що працівники Конгресу США застосовують ChatGPT, Claude та Grok для досліджень, роботи з документами й підготовки законопроєктів. Водночас загальних правил контролю за таким використанням ШІ бракує.

На початку жовтня Дональд Трамп створив нову спеціальну групу з питань штучного інтелекту та призначив директора Національної розвідки Джея Клейтона відповідальним за координацію державної політики в цій сфері. Група має оцінити ризики й можливості технології та підготувати звіт протягом 120 днів.

Тим часом напередодні проміжних виборів до Конгресу Республіканська партія стикається з труднощами: опитування, опубліковане Politico, показало, що багато американців уже визначилися зі своїми політичними симпатіями, а швидко змінити настрої виборців стає дедалі важче. Це створює додатковий контекст для розмов про те, як особистість Трампа впливає на американську політику навіть поза президентськими виборами.

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