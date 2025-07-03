Якщо почнеться Третя світова війна: у яких країнах можна буде пережити "апокаліпсис"

Третя світова війна може стати найбільш руйнівним збройним конфліктом в історії / © Pixabay

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Згідно з аналізом ChatGPT на базі моделі GPT-4o, ймовірність повномасштабної Третьої світової війни залишається «помірно низькою», однак ризики зростають. Його відповідь ґрунтується винятково на власних висновках про ситуацію у світі, без використання чужої думки.

На думку ШІ, коли почнеться Третя світова війна — сказати складно. Її все ще можна уникнути, але ризик зростає. «Не через один конфлікт, а через їхню одночасну множину, втомлену дипломатію і нестабільність усередині самих держав. Це як гра з пороховою бочкою, де кожен регіон — іскра. Поки бочка не вибухнула. Але вогню навколо — все більше», — відповіла нейромережа.

На тлі таких повідомлень дедалі більше людей починають замислюючись над тим, де можна безпечно жити.

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Країни, в яких можна врятуватись від Третьої світової війни

Перш ніж шукати найбільш безпечні місця, варто визначити, у яких країнах найімовірніше будуть відбуватись воєнні дії. Неможливо сказати, хто саме розпочне Третю світову війну, але сторони досить легко передбачити, оскільки вони, скоріш за все, відповідатимуть поточному геополітичному клімату.

Антарктида

Під час імовірної Третьої світової війни не буде безпечнішого місця на планеті, ніж Антарктида. Теоретично ви можете сховатися в одному з наукових форпостів і дочекатися закінчення бойових дій.

Фіджі

Фіджі – це острівна держава, яка розташована в південно-західній частині Тихого океану. Найближчим сусідом острова є Австралія, до якої понад 4345 кілометрів. Саме тому ви зможете спокійно перечекати тут небезпеку.

Ісландія

Ісландія є лідером Глобального індексу миролюбності, також країна розташована за тисячі кілометрів від Сполученого Королівства та решти країн Європи. Саме тому, під час Третьої світової війни, державі навряд чи загрожуватиме пряма небезпека.

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Також в Ісландії є багато землі, на якій можна оселитися, якщо вам потрібно знайти місце, щоб перечекати війну. Фактично, нинішнє населення країни становить в середньому три особи на квадратний кілометр.

Аргентина

Ця південноамериканська країна стане найбільш вдалим місцем для переживання голоду після ядерної війни.

Нова Зеландія

Нова Зеландія – відокремлена, але розвинена держава, яка не бере участі в жодних збройних конфліктах у світі, а її гірська місцевість допоможе захистити країну від будь-яких війн.

Завдяки своїй зовнішній політиці, вона посідає друге місце в Глобальному індексі миролюбності.

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Ірландія

Ірландія дотримується абсолютно незалежної зовнішньої політики та утримується від членства в НАТО. Її військовий нейтралітет і вимога схвалення уряду та дозволу ООН для участі в іноземних конфліктах, роблять Ірландію нейтральним суб’єктом.

Швейцарія

Країна надійно захищена завдяки своєму географічному розташуванню та ландшафту. Адже гірська місцевість захистить від вторгнення, а мости, які сполучають країну з іншими регіонами можна просто підірвати. Крім цього, важливо зазначати, що Швейцарія має достатню кількість облаштованих укриттів для того, щоб захистити населення навіть від ядерного удару.

Південна Америка

Південна частина Америки, наприклад, Чилі, або Аргентина, є доволі ізольованими від зовнішнього світу, а тому ці регіони не будуть розглядатися, як мета у випадку глобальної війни. Крім цього, Південна Америка не має зовнішніх конфліктів, а тому навряд буде вступати у бій за чиїсь інтереси.

Індонезія

Індонезія — тихе та відносно безпечне місце для виживання у разі глобальної війни. Держава зберігає нейтралітет у світових політичних питаннях. Також в країні доволі сильно розвинена інфраструктура та сільське господарство, що забезпечить доступ до харчування, навіть в умовах Третьої світової війни. Також в Індонезії, а особливо на острові Балі помірні ціни на нерухомість, держава є топовим регіоном за інвестиційною привабливістю згідно з оцінками Forbes. Тому придбати тут житло на випадок Третьої світової війни — це не лише підготувати для себе острівець безпеки, а й вдала інвестиція.

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Нагадаємо, у кінці 2024 року Росія здійснила навчання із завдавання масованого ядерного удару по Заходу, під час яких балістичні та крилаті ракети були розгорнуті із суші та моря.

Від моменту повномасштабного вторгнення до України 2022 року президент РФ Володимир Путін постійно погрожує застосувати ядерну зброю.

Тим часом західні фантасти один за одним малюють сценарії Третьої світової війни. Аналітик Анатолій Амелін вивчив цей ринок і виявив, що у 16 ​​сюжетах апокаліптичного майбутнього Україна не відіграє ключової ролі.

А журналістка-розслідувачка Енні Якобсен пояснила, чому людям, які прагнуть уникнути жахливих наслідків Третьої світової війни, варто розглянути можливість втечі до Австралії чи Нової Зеландії.

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