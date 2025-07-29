Якщо Росія нападе: у ЄС зізналися, чи готова їхня інфраструктура

Країни Європи, проти яких президент Росії Володимир Путін може почати війну / © ТСН.ua

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Європейські транспортні мережі, включно з дорогами, мостами та залізницею, не здатні забезпечити оперативне перекидання танків, військових і техніки у разі військової загрози з боку Росії.

Про це заявив єврокомісар з транспорту Апостолос Ціцікостас, пише Financial Times.

Інфраструктура ЄС не готова до війни Росією

За словами Ціцікостаса, якщо Росія нападе через східні кордони ЄС, військова техніка НАТО може застрягнути в тунелях, спричинити обвал мостів або зіткнутися з надмірною бюрократією на перетині кордонів. Щоб виправити ситуацію, він заявив про плани інвестувати 17 млрд євро в модернізацію ключової інфраструктури.

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«У нас є старі мости, які потрібно модернізувати. Є вузькі мости, які треба розширити. А є і мости, яких взагалі не існує і які необхідно збудувати», — наголосив єврокомісар.

Грецький чиновник акцентував, що оборона Європи стане неможливою без швидкої мобільності військ по континенту.

«Сьогоднішня реальність така: щоб перемістити військову техніку та війська з західної частини Європи на схід, потрібні тижні, а іноді й місяці», — сказав Ціцікостас.

Більшість транспортної інфраструктури Європи створювалася без урахування військових цілей. Для прикладу, тоді як стандартна вантажівка важить до 40 т, танк може мати масу до 70 т.

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ЄС розробляє нову стратегію щодо переміщення військ

У зв’язку з цим ЄС працює над новою стратегією, яка дозволить здійснювати переміщення військових сил «у межах кількох годин, максимум — кількох днів» у разі потреби. План передбачає реалізацію 500 інфраструктурних проєктів уздовж чотирьох основних військових коридорів.

Ці об’єкти визначені спільно з НАТО та військовим командуванням Альянсу, але їхні точні локації не розголошуються з міркувань безпеки.

Окрім модернізації фізичної інфраструктури, Ціцікостас повідомив, що Брюссель має намір спростити адміністративні процедури, щоби «танки не застрягали в паперах» під час перетину національних кордонів.

Очікується, що єврокомісар офіційно презентує цю стратегію пізніше цього року. Вона є частиною масштабної програми підготовки до можливого конфлікту з Росією, з урахуванням зниження присутності американських військ у Європі.

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Нагадаємо, на початку липня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія може напасти на якусь країну Альянсу у перспективі п’яти-семи років. Рютте не виключив, що наступною жертвою РФ може стати Естонія.

Думку генсека НАТО про можливий напад Росії на Естонію поділяє колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

У липні Франція у своєму оновленому Національному стратегічному огляді повідомила, що найближчими роками, до 2030 року, головною загрозою для країни та всієї Європи є ризик відкритої війни з Росією.