Якщо США захоплять Гренландію — НАТО може зникнути: Данія бʼє на сполох

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що спроба США взяти під контроль Гренландію військовим шляхом може спричинити кінець НАТО.

Метте Фредеріксен

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що будь-яка спроба США захопити Гренландію військовим шляхом стане катастрофою для Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Я вважаю, що до заяв американського президента про бажання контролювати Гренландію треба ставитися серйозно, — сказала Фредеріксен в інтерв’ю TV2. — Але я також хочу чітко дати зрозуміти: якщо США вирішать напасти на іншу країну НАТО, це означатиме кінець Альянсу і втрату безпеки, яку він гарантує від кінця Другої світової війни”.

Копенгаген висловив стурбованість через наполегливі заяви Дональда Трампа щодо контролю над Гренландією з міркувань безпеки. Це сталося на тлі операції США в Каракасі, під час якої американські війська затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з його дружиною Сілією Флорес.

Трамп давно наполягає на необхідності контролювати Гренландію для національної безпеки. В неділю, відповідаючи на запитання журналістів на борту президентського літака, він зазначив приблизні терміни:

“Про Гренландію ми поговоримо приблизно за два місяці. Давайте обговоримо це за 20 днів”.

Данська прем’єрка різко відреагувала на ці заяви, закликавши припинити погрози і наголосивши на суверенітеті Гренландії, яка є частиною Данії та, відповідно, членом НАТО. Європейські лідери також висловили підтримку Данії та Гренландії, підкресливши непорушність міжнародного права.

Раніше повідомлялося, що операція адміністрації Трампа з затримання Мадуро спричинила серйозне занепокоєння в Європі. На тлі переговорів щодо припинення війни Росії проти України з’явилося тривожне запитання: чи не стане Гренландія наступною ціллю Вашингтона?

