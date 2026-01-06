ТСН у соціальних мережах

Якщо США візьмуть під контроль Каракас: експерт розповів про озброєння, що може надійти до України

Після спецоперації у Венесуелі, що здійснили США, Україна може отримати частину російського озброєння з Каракасу.

Віра Хмельницька
Якщо США візьмуть під контроль Каракас: експерт розповів про озброєння, що може надійти до України

Як Україна може отримати літаки та ЗРК із Венесуели після спецоперації США / © pixabay.com

Після військової спецоперації США у Венесуелі та арешту президента Мадуро країна опинилася у стані політичної невизначеності. Поки що рано стверджувати, що американці повністю контролюють Каракас, однак відбуваються значні зміни у керівництві та державних інституціях.

Про це в ефірі «24 Каналу» розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Він підкреслив, що зараз важливо спостерігати за тим, як США технічно планують взяти під контроль владу у Венесуелі, адже існує ризик масових протестів.

За словами Жмайла, Україна могла б отримати зброю, яку Росія постачала Венесуелі. Йдеться про бойові літаки Су-30, модернізовані ЗРК С-300, комплекси «Бук» та С-125, які стали б корисними для українських військових у нинішніх умовах.

«Якщо американцям вдасться закріпитися у Венесуелі, можна сподіватися, що певні види озброєння потраплять до України», — зазначив експерт.

Він додав, що над цим уже працюватимуть українські дипломати, хоча США ще не встановили повний контроль над країною.

Жмайло нагадав, що ще з 1991 року Україна фактично перебувала у сфері впливу Росії. Він нагадав приклади з 1990-х, 2004–2008 років, а також 2014 року та початку 2022-го, коли міжнародні рішення обмежували оборонні та стратегічні можливості України.

За його словами, дії США у Венесуелі можна розглядати як спробу зробити те, що раніше намагався реалізувати Кремль щодо України, проте росіянам це не вдалося.

Нагадаємо, американський рейд у Каракасі показав, що Венесуела стала холодним душем для «багатополярного світу» Кремля. Аналітики заявляють, що РФ вкотре виявилася ненадійним союзником у критичний момент. Подібні ситуації вже траплялися в Нагірному Карабаху, Сирії та Ірані, де Росія фактично не змогла або не захотіла втрутитися. Водночас вони зазначають, що повалення режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі силами США може стати початком глобального перерозподілу сфер впливу.

