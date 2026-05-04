Якщо США втрутяться у ситуацію в Ормузькій протоці: Іран пригрозив зривом перемир’я

Ормузька протока / © Associated Press

Іран попередив Сполучені Штати, що втручання у ситуацію в Ормузькій протоці може зірвати чинне перемир’я.

Про це заявив голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрахім Азізі. За його словами, «будь-яке американське втручання в новий морський режим Ормузької протоки буде вважатися порушенням припинення вогню».

Про це пише Times of Israel

Ця заява пролунала на тлі планів президента США Дональда Трампа забезпечити супровід суден через протоку. Йдеться про ініціативу, яка передбачає допомогу кораблям, що опинилися заблокованими через загострення конфлікту в регіоні.

Ситуація навколо Ормузької протоки залишається напруженою: Іран раніше обмежив рух суден, а США у відповідь запровадили морську блокаду. На цьому тлі сторони звинувачують одна одну у можливих порушеннях домовленостей про припинення вогню.

Переговори щодо врегулювання конфлікту тривають, однак сторони демонструють взаємну недовіру, що ставить під сумнів стабільність перемир’я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер у четвер, 30 квітня, представить президентові Дональду Трампу нові плани можливих військових дій в Ірані. Ця доповідь може свідчити, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій, щоб спробувати вийти з глухого кута в переговорах.

Раніше повідомлялося, що США мають намір продовжувати блокаду іранських портів, поки Тегеран не погодиться на американські умови щодо відмови від ядерної зброї. «Блокада ефективніша за бомбардування», — заявив Дональд Трамп.

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

