Якщо Трамп анексує Гренландію, він може націлитися на країну в Європі: що це за держава

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Якщо Сполучені Штати успішно анексують Гренландію, наступною ціллю Дональда Трампа може стати Ісландія

Про це пише британське видання Mirror.

У виданні зазначають, що незважаючи на катастрофічний візит Дж. Ді Венса на данську територію зі своєю дружиною, який, здавалося, більше відчужував гренландців, ніж покращував відносини, адміністрація Трампа не демонструє жодних ознак відступу від свого бажання розширити кордони США.

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Вже цього року Трамп висловив бажання зробити Канаду 51-м штатом Америки. Він також стверджував, що йому потрібно захопити Гренландію, яка географічно класифікується як частина Північної Америки, але політично належить Данії.

На думку автора статті, якщо Трампу вдасться відібрати Гренландію у Данії, яка є союзником НАТО, він може націлитися на Ісландію, країну, яка розташована менш ніж за 750 миль (1208 км) від східного краю Гренландії.

Професор Університету Східного Лондона Джон Стросон попередив, що «все можливо», коли справа стосується геополітичних рухів Трампа.

«У майбутньому Ісландія може стати проблемою, але я підозрюю, що це буде більше в контексті зміцнення арктичної оборони. Однак, як ми знаємо, Дональд Трамп також зацікавлений у життєво важливих мінералах, і це може бути фактором. З цією адміністрацією все можливо», — каже експерт.

Професор Стросон припускає, що Трамп може уникнути вторгнення до Гренландії, оскільки це може дати Китаю зелене світло на вторгнення на Тайвань.

«Я б сказав, що прямий напад на Гренландію малоймовірний, оскільки це створить прецедент, який, можливо, дає китайцям зелене світло для нападу на Тайвань», — каже британський аналітик.

Колишній міністр юстиції Девід Гаук зазначає, що Трамп добріший до колишніх ворогів, ніж до нинішніх союзників, тому що союзникам Америки на даний момент є більше що втрачати, і тому їх легше експлуатувати та вимагати.

Нагадаємо, новий прем’єр Гренландії відповів Трампу на пропозиції про приєднання острова до США.

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