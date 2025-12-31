Яким буде 2026 рік: що прогнозує обкладинка The Economist

Яким може бути новий 2026 рік / © unsplash.com

Щороку видання The Economist перед Новим роком публікує обкладинку, яку вважають своєрідним ребусом, в якому зашифровані прогнози на наступний рік. Цього року тут чимало дивних об’єктів: човен вікінгів; геймпад, підключений до мозку; суховантаж, що стріляє з гармат; а ще — багато пігулок та шприців. На ній також зображено світових лідерів, зокрема президента Зеленського.

У тому, що зашифровано на обкладинці The Economist, спробував розібратися економічний та політичний аналітик, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін у колонці, опублікованій виданням «Еспресо».

За його словами, центральний елемент цього ребусу — планета у формі футбольного м’яча — може бути не лише відсиланням до Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться 2026 року в США, Канаді та Мексиці, але й означати, що «увесь світ — це гра», якою хтось маніпулює.

«Подивіться на футболіста справа внизу — він поза основним хаосом, він зовнішній гравець, який б’є по планеті. Хто це? Китай? Глобальний капітал? Ті, хто залишається за кадром?», — розмірковує аналітик.

Анатолій Амелін відзначив три основні кольори на обкладинці і дав їхнє розшифрування: червоний означає небезпеку, кров, конфлікт, Китай; синій — технології, порядок, США; чорний — нейтральний, фоновий.

На його думку, тривожним є те, що червоний колір домінує.

«Захід у занепаді, Схід на підйомі — це не конспірологія, це те, що нам показують прямим текстом», — стверджує він.

Розкол у США

Амелін звернув увагу на торт із цифрою «250», який символізує 250-річчя незалежності США, яке святкуватимуть 4 липня 2026 року, однак цей торт не нагадує святковий, оскільки він вибухає.

«Конфетті летить у всі боки, змішуючись з ракетами та хаосом. Крем на торті — це може бути „солодка брехня“ про американський успіх. А тепер зверніть увагу: вантажний корабель з гарматами стріляє прямо в цей торт. Зовнішні сили цілять у саму ідею американського ювілею. Збіг? Ви ж розумієте, що в The Economist збігів не буває», — зазначив аналітик.

Ще одним загрозливим символом цього ребусу Амелін називає гігантський синій кулак з американським прапором, одягнений у наручники. На його думку, це може означати приборкання внутрішніх протестів у США та розкол суспільства під час президентства Трампа.

А тріснутий молоток судді, зображений під тортом, вважає аналітик, може означати руйнування судової системи США.

Домінування штучного інтелекту

Одним із найцікавіших символів Амелін назвав зображення людського мозку, підключеного до ігрового контролера.

«Можна читати буквально: Neuralink, нейроінтерфейси, BCI-технології. А можна метафорично: покоління, що виросло на екранах, медіаманіпуляції, „програмування“ через контент», — зауважив він.

Аналітик припустив, що видання натякає на те, що 2026 рік перетворить штучний інтелект із інструменту на інфраструктуру, коли алгоритми уже не будуть допомагати думати, а думатимуть замість людей.

«Роботи Boston Dynamics по периметру обкладинки. Дрони та супутники скрізь. Цифровий паноптикум — світ тотального спостереження, де ніщо не залишається прихованим», — додав він.

Світові лідери

Амелін зауважив, що цього року президент США Дональд Трамп знову зображений як центральна фігура, оскільки він не просто персонаж, а елемент, який формує систему, точніше хаос, який є результатом його «диригування».В результаті його дій США «вибухнуть» (позитивно чи негативно), а світ фрагментується.

Путін і Сі Цзіньпін — силуети на задньому плані зліва.

«Вони не в центрі уваги, але вони в грі. Протекціонізм США („Америка понад усе“) парадоксально відкриває двері Китаю як новому глобальному лідеру», — зазначив аналітик.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також зображений, що може бути натяком на крихкий мир на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський — праворуч угорі, з опущеним біноклем в руках. Поруч — танк, що наближається. Над ним — червона хвиля.

«Це образ спостерігача, а не активного гравця. Людини, яка дивиться, як інші вирішують її долю. The Economist показує Україну 2026 саме так: втомлену, залежну від зовнішніх рішень, у позиції очікування. Це пророцтво? Попередження? Чи інструкція?» — розмірковує експерт.

Прогноз для світової економіки

Аналітик зазначив, що на обкладинці під схрещеними мечами зображено графік, що досягає історичного мінімуму. По боках — голови Сі та Трампа, які персоніфікують торговельну війну.

«Мечі над графіком — економіка стала полем бою. Тарифи як зброя, санкції як снаряди, ланцюги постачань як лінія фронту. Зламаний знак долара. Американська валюта тріщить. Держборг США наближається до критичної позначки», — аналізує Анатолій Амелін.

Експерт зазначив, що зміна голови ФРС США у травні 2026 року може стати певним тригером.

Загроза пандемії?

Амелін звернув увагу на зображення шприців, таблеток та пігулок на обкладинці видання. При цьомуе шприци летять паралельно з ракетами.

«Біотехнології плюс ШІ — це новий фронт. Чи буде „Пандемія 2.0“ восени 2026? Обкладинка натякає», — наголосив він.

Три сценарії 2026 року

Анатолій Амелін виокремив три сценарії можливого розвитку подій на основі зображення.

Сценарій перший: геополітичний дрейф. Трамп ескалює, але США ізолюються. Війна в Україні «заморожується». Близький Схід вибухає. Китай посилюється.

Сценарій другий: фінансовий шторм. Військовий бюджет понад трильйон доларів та інфляція призводять до рецесії. Долар слабшає. Ринки падають.

Сценарій третій: нова епідемія. Біозагроза — природна чи штучна. Локдауни. Посилення контролю.

Чого очікувати українцям

Аналітик також припустив, що може чекати на Україну у зв’язку із натяками видання The Economist:

війна «заморожується», але не закінчується; рік невизначеності для України, де рішення приймаються без нас.

питання заморожених активів стане критичним, оскільки гроші на обкладинці падають, а долар тріщить;

потрібно готуватися до економічного шторму, оскільки глобальна рецесія вдарить по всіх, експорт, валюта, інвестиції — все під загрозою;

технологічна гонка — шанс для України, оскільки у нас є напрацювання у сфері дронів, ШІ та кібербезпеки.

Головне послання

«Старий порядок тріщить. Новий ще не сформований. 2026 — не рік краху, а рік трансформації», — таким побачив аналітик головне послання цієї обкладинки.

Ключові дати

Лютий — Зимова Олімпіада. Дипломатичне вікно для переговорів.

Травень — зміна голови ФРС. Ризик фінансової волатильності.

Червень — саміт G7. Ключове рішення щодо заморожених активів Росії.

4 липня — 250-річчя США. Протести, поляризація, внутрішня нестабільність.

Червень-липень — Чемпіонат світу з футболу. Увага світу зосереджена на США.

Осінь — потенційна криза. Характер невідомий, але обкладинка натякає.

Анатолій Амелін наголосив, що обкладинка 2025 року збулася на 80%, а The Economist — це видання, яке читає Давос, Більдерберг і Волл-стріт. Журнал, де Евелін де Ротшильд був головою з 1972 по 1989 рік.

«Коли такі люди „передбачають“ — варто слухати. Бо часто вони не вгадують майбутнє, а озвучують плани», — наголосив аналітик.

Нагадаємо, раніше головний рабин міста Дніпра Шмуель Камінецький прогнозував швидке завершення війни в Україні — майже одразу після початку 2026 року.