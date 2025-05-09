Яким буде новий Папа Лев XIV: Портников дав прогноз щодо правління та України

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

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Політичний аналітик Віталій Портников оцінив обрання нового Папи Римського Лева XIV, звертаючи увагу на його походження зі США та можливий вплив на Україну, згадуючи історичну прихильність попереднього Лева до Української греко-католицької церкви.

Про це Портников розповів у ефірі програми «Говорить великий Львів», відео якої опублікував на своєму YouTube-каналі.

Журналіст зазначив, що новообраний Папа походить із класичної американської сім’ї з Чикаго. Однак він велику частину свого життя був священником у Перу та очолював одну із великих паств на півночі цієї країни.

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«І що цікаво, що він кардиналом став тільки кілька місяців тому цього року. Це кардинал 2025 року. Ось тих кардиналів, які були нещодавно перед смертю Папи Франциска ним номіновані теж, очевидно, розуміючи, як змінюється сама паства у світі, що більшість католиків зараз на американському континенті, що є поштовх та збільшення, очевидно, католицької пастви у Сполучених Штатах», — звернув увагу Портников.

Вперше за історію Папою став представник країни з переважно протестантським населенням

Аналітик зауважив, що США — це традиційна держава із величезним протестантським населенням. Там за всю історію були тільки два президенти-католики — Джон Кеннеді і Джо Байден. І тут із цієї здебільшого протестантської країни обирають Папу. Портников оцінив, про що це свідчить.

«Що свідчить про, я б сказав, те значення, яке у Римській церкві зараз приділяють майбутній пастві у Північній Америці і Америці як такій. Тому що це і відсилання до Сполучених Штатів, і нагадування про те, що Латинська Америка, Перу — країна, з якою був пов’язаний Лев XIV десятиріччями свого служіння, є також важливою частиною бачення Римської церкви, шляхів її подальшого розвитку. Що це вже більше церква Америки, ніж церква Європи», — пояснив журналіст.

Він акцентував, що це дуже серйозна зміна, можна сказати, цивілізаційного характеру. Адже перед церквою та світом стоять величезні виклики.

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Яким буде ставлення Папи Лева XIV до України?

За словами Портников, те, що новий Папа Римський обрав собі ім’я Лева XIV, відсилає нас до того, хто був попереднім Левом.

«Лев XIII — понтифік немовби абсолютно інших часів, який перестав бути Папою на початку ХХ століття. Але це людина, з ім’ям якої пов’язують боротьбу із моральним занепадом, який тоді, на думку якраз церкви, охоплював Європу і в результаті призвів до Першої світової війни. І, можливо, ось це обрання імені, воно є дуже серйозним таким знаком. Можливо, до речі, знаком і для українців також», — розповів аналітик.

Він зазначив, що Папа Лев XIII був одним з тих понтифік, які були дуже прихильні для українського греко-католицизму. Це саме за нього обговорювалося питання створення патріархату в Українській греко-католицькій церкві, створювали семінарію для українських греко-католицьких священників.

«Тобто це дійсно такий був дуже прихильний для греко-католиків Папа. Ми може будемо сподіватися, що і Лев XIV зможе бути таким прихильним до української церкви понтифіком, яким був Лев XIII. Але це все в майбутньому», — сказав журналіст.

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Нагадаємо, 8 травня на конклаві колегія кардиналів обрала новим Папою Римським колишнього американського кардинала Роберта Прево. Після обрання він прийняв ім’я Лев XIV.

До обрання на папський престол Прево неодноразово виступав із критикою політичного курсу президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса — зокрема в питаннях міграційної політики, соціальної справедливості та моральних засад християнства.

На думку надзвичайного і повноважного посла України при Святому престолі і Мальтійському Ордені Андрія Юраша, Папа Лев XIV у своїй програмі намагатиметься втілювати ідеї миру. Юраш також ствердно відповів на запитання, чи вважає він нового понтифіка проукраїнським.