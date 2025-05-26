Який мобілізаційний ресурс у РФ і що з виробництвом зброї: дані розвідки

Мобілізація в Росії / © Getty Images

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Мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн людей. Від початку повномасштабної війни було мобілізовано 1,3 млн осіб.

Про це голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив у інтерв’ю «Укрінформу».

Іващенко детально розповів про мобілізаційний ресурс Росії.

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«У Росії проживає приблизно 145 мільйонів. Мобілізаційний ресурс складає 25 млн осіб. Це ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності. І це трудові ресурси, які рухають економіку. Але реально підготовлених — 3 млн», — поінформував очільник СЗР.

Він додав, що від початку повномасштабної війни проти України Росія мобілізували 1,3 млн людей. Ще мільйон бійців країна-агресорка втратила вбитими і пораненими.

Іващенко також розповів, як у Росії справи з виробництвом зброї.

«Вони намагаються вийти на максимум, але їм важко. Потрібні інвестиції, верстати, компоненти, а з цим проблеми. Складно з електронікою і спецхімією», — сказав голова СЗР.

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Він зазначив, що на сьогодні 80% російської військової техніки є старою, зі зниженими характеристиками. Ворог зняв її зі зберігання, відремонтував і відправив на фронт. Новітні системи становлять лише 20% російської техніки.

«Якщо взяти боєприпаси, то на рік вони виробляють близько 3 мільйонів снарядів 122-го, 152-го калібру. Іще 2,5-3 мільйони беруть у КНДР. З початку війни взяли у них уже шість мільйонів снарядів. Також від КНДР було постачання самохідних артилерійських установок 170 мм М1989 Koksan і реактивних систем залпового вогню М1991 калібром 240 мм — це 120 одиниць одного типу і 120 одиниць іншого типу», — розповів Іващенко.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російської армії у війні проти України на 26 травня сягають 981 850 осіб. Протягом минулої доби було ліквідовано та поранено ще 1000 окупантів.

Як інформував у квітні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, від початку повномасштабного вторгнення РФ суттєво наростила кількість військ для війни проти України. Станом на квітень залучене до боїв вороже угруповання налічувало 623 тис. бійців. За словами головкома ЗСУ, росіян мотивують вступати ло лав армії контракти з великими грошовими виплатами.

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Щодо мобілізаційного резерву України, то військово-політичне керівництво не озвучує таких даних. Однак у листопаді 2024 року видання The Financial Times інформувало, що мобрезерв України становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років на той момент становила 11,1 млн.