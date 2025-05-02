Прем'єр Канади на зустрічі з Трампом хоче уникнути "ситуації, в яку потрапив Зеленський в Білому домі"

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні / © twitter.com

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Під час свого візиту до США прем’єр-міністр Канади Марк Карні передбачає, що перемовини з американським лідером Дональдом Трампом будуть непростими, проте він розраховує на конструктивний результат.

Про це повідомляє Sky News.

У відповідь на запитання преси, як він планує зберегти спокій у переговорах з президентом США та уникнути ситуації, подібної до напруженої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, Марк Карні зазначив, що готується до відвертих і непростих перемовин, але сподівається на конструктивний діалог.

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«Такий дух панував під час розмов між президентом і мною: ти йдеш на такі зустрічі добре підготовленим, розуміючи цілі свого партнера і завжди діючи в найкращих інтересах Канади, і ми будемо рухатися далі», — додав Карні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні назвав країну, яка є однією з найбільших загроз для безпеки держави з погляду іноземного втручання.