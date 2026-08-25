Який вигляд насправді має президент Трамп без його знаменитого макіяжу

Трамп і макіяж / © Getty Images

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Колишній директор із комунікацій адміністрації Дональда Трампа Ентоні Скарамуччі заявив, що президент США щодня користується косметикою і нібито особливо полюбляє бронзатор.

Про це йдеться у матеріалі Іadbible.

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За словами Скарамуччі, під час його короткої роботи в Білому домі 2017 року він мав можливість побачити, який вигляд Трамп має без косметики.

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Що відомо про макіяж Трампа / © Associated Press

Трамп щодня користується бронзатором

Трамп раніше визнавав, що використовує косметичний засіб для маскування синців на руках. Водночас публічно він не розповідав про використання косметики на обличчі.

Скарамуччі стверджує, що президент має певний ранковий б’юті-ритуал і наносить на обличчя засіб для засмаги.

В інтерв’ю The Times він розповів, що його мати, яка працює візажисткою і є прихильницею традиційного італійського макіяжу, негативно оцінює спосіб, у який Трамп наносить косметику.

«Моя мама ненавидить макіяж Трампа», — сказав Скарамуччі.

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За його словами, президент нібито використовує «помаранчевий бронзатор», який купує в магазині косметики у Бронксі.

«Він має вигляд відкритої банки Spam без макіяжу… Він думає, що це має фантастичний вигляд», — заявив Скарамуччі.

Журналіст уточнив у експосадовця, чи справді той бачив Трампа без косметики, на що той відповів ствердно.

«О так. Він наносить його вранці. Іноді повторно наносить ввечері. Це засіб для засмаги. Він, до речі, думає, що це має фантастичний вигляд», — сказав Скарамуччі.

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Що відомо про колишнього соратника Трампа

Скарамуччі працював директором із комунікацій Білого дому під час першої президентської каденції Трампа. На цю посаду його призначили 21 липня 2017 року, але вже через 11 днів він залишив адміністрацію після публічного конфлікту з іншими представниками команди.

Пізніше Скарамуччі став критиком Трампа. 2024-го він називав свого колишнього керівника «помаранчевим тираном», а також «неймовірно небезпечною людиною» і «поганим невдахою».

Трамп щодня користується бронзатором / © Associated Press

Про макіяж Трампа говорили й раніше

Це не перший випадок, коли згадують про використання Трампом косметики. 2019 року колишня домробітниця президента розповідала The Washington Post, що в його спальні постійно зберігалася косметика бренду Bronx Colors.

За її словами, персонал також стикався з коричнево-помаранчевими плямами на комірах сорочок.

Стефані Грішем — колишня речниця Білого дому / © Associated Press

Колишня прессекретарка Білого дому Стефані Грішем у своїй книжці I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House, яка вийшла 2021 року, також стверджувала, що Трамп щодня користувався косметикою.

«Образ президента створювався за допомогою макіяжу, який він наносив на обличчя щоранку, ніби мав з’явитися в телевізійному шоу. Що певною мірою саме так і було», — писала вона.

Грішем також заявляла, що Трамп сам стриже собі волосся, використовуючи «величезні ножиці», які, за її словами, могли б підійти навіть для урочистого перерізання стрічки на відкритті одного з його об’єктів.

Видання звернулося до Білого дому по коментар щодо заяв Скарамуччі, але відповідь наразі не отримало.

Нагадаємо, раніше йшлося про візуальні ознаки можливих проблем зі здоров’ям американського президента, адже протягом останнього року вони були помітними.

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