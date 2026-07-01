«Який зараз Путін?»: спливли шокувальні деталі закритої розмови Трампа з Байденом після виборів

Дональд Трамп та Володимир Путін / © ТСН

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Після перемоги у президентських виборах Дональд Трамп зустрівся із тодішнім президентом США Джо Байденом для обговорення зовнішньої політики. Він розпитував у Байдена про особисті якості диктатора РФ Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна і чи можна із ними домовлятися.

Про це йдеться у книзі журналістів NYT — Меггі Габерман та Джонатана Свона «Зміна режиму» (Regime Change), опублікованій 23 червня, пише People.

Що розпитував Трамп про Путіна та Сі

В одному із розділів книги розповідається, що коли 2024 року президент Байден в Овальному кабінеті намагався поділитися важливими міжнародними питаннями, які Трамп незабаром мав перейняти та вирішити, то новий очільник Білого дому цікавився лише одним — чи можна із ними вести переговори і домовлятися.

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Автори книги зазначають, що тоді Трамп «ще не почав зосереджуватися на деталях політики». Натомість він часто перебивав розмову із Байденом, щоб розпитати про особистості лідерів РФ та КНР. Йому було цікаво дізнатися, чи змінилася їхня політична позиція відтоді, як він мав справу протягом свого першого терміну.

«Який він? Чи можна з ним домовлятися? Який Путін зараз? Який Сі зараз?» — пишуть журналісти.

Сам Трамп після виходу книги назвав її «вигаданою» із «фейковими» фактами, а журналістку обізвав «третьосортною письменницею». Ба більше, раніше він погрожував подати на неї до суду, а також на видання The New York Times.

«Виходячи з дуже короткого та нудного брифінгу щодо книги Магот Хагерман про мене, вона здебільшого вигадана: фейкові новини, значною мірою вигадка, як і більшість речей, які вона писала про мене протягом стількох років. Вона — третьосортна письменниця, а інтелект отримала першосортний завдяки вашому улюбленому президенту, МЕНЕ», — написав у своєму величному тоні Трамп.

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Переговори Трампа та Путіна на Алясці — що відомо

Нагадаємо, 15 серпня 2025 року відбувся саміт в Анкориджі (США) між Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним. За інформацією ЗМІ, під час зустрічі не було підписано жодних офіційних документів чи мирних угод щодо України.

Як пишуть американські аналітики Інституту вивчення війни, Путін фактично і публічно визнав, що російсько-американський саміт не призвів до жодних практичних чи відчутних дипломатичних домовленостей. В ISW вважають, що очільник Кремля «дав задню» у цьому питанні, щоб не розсваритись із Трампом.

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