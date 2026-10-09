"Яндекс" масово виходить з ладу, а в Росії — нові прильоти: вибухи накривають країну (відео)

Атака на Ухтинський НПЗ / © Exilenova+

Реклама

У Росії заявили про масштабну атаку безпілотників у ніч проти 9 жовтня. На тлі повідомлень про вибухи в різних регіонах країни російські медіа пишуть про перебої в роботі сервісів «Яндекса». Також місцеві жителі повідомили про атаку на Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі.

Про це повідомляють російські пропагандиські ЗМІ та Exilenova+.

Реклама

У Калузі повідомили про пошкодження дата-центру «Яндекса»

За повідомленнями російських медіа, після атаки безпілотників у Калузі могла постраждати частина інфраструктури дата-центру «Яндекса».

Реклама

За попередніми даними, кілька модулів дата-центру повністю вийшли з ладу. Масштаб можливих пошкоджень і їхній вплив на роботу сервісів компанії наразі уточнюються.

У Республіці Комі повідомили про атаку на Ухтинський НПЗ

У ніч проти 9 жовтня з міста Ухта в Республіці Комі почали надходити повідомлення про вибухи. Місцеві жителі заявили про ймовірну атаку на Ухтинський нафтопереробний завод, який входить до структури «ЛУКОЙЛу».

Атака на Ухтинський НПЗ / © Exilenova+

Атака на Ухтинський НПЗ / © Exilenova+

Атака на Ухтинський НПЗ / © Exilenova+



Інформація про наслідки ймовірної атаки, зокрема можливу пожежу та пошкодження виробничих об’єктів, наразі уточнюється.

Що виробляє Ухтинський нафтопереробний завод

Ухтинський НПЗ — одне з ключових промислових підприємств Республіки Комі. Завод входить до структури нафтової компанії «ЛУКОЙЛ» і, за наявними даними, здатний переробляти близько 4,2 млн тонн нафти на рік.

Реклама

Основна продукція підприємства:

автомобільний бензин;

дизельне пальне;

мазут;

вакуумний газойль;

інші нафтопродукти.

Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня в місті Сасово Рязанської області РФ пролунали вибухи на території промислового комплексу, де розташовані завод «Саста» та дата-центр «Яндекса». Після атаки частина інфраструктури дата-центру зазнала пошкоджень, а в роботі окремих сервісів компанії виникли перебої.

Також у ніч проти 9 жовтня в Тверській області РФ повідомляли про вибухи на території Редкінського дослідного заводу. Підприємство виготовляє хімічні компоненти, які можуть використовуватися у виробництві пального для російських крилатих ракет.

Новини партнерів

Новини партнерів