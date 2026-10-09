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"Яндекс" масово виходить з ладу, а в Росії — нові прильоти: вибухи накривають країну (відео)
У Росії повідомляють про серію атак безпілотників по промислових об’єктах. Під ударом могли опинитися дата-центр «Яндекса» та НПЗ.
У Росії заявили про масштабну атаку безпілотників у ніч проти 9 жовтня. На тлі повідомлень про вибухи в різних регіонах країни російські медіа пишуть про перебої в роботі сервісів «Яндекса». Також місцеві жителі повідомили про атаку на Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі.
Про це повідомляють російські пропагандиські ЗМІ та Exilenova+.
У Калузі повідомили про пошкодження дата-центру «Яндекса»
За повідомленнями російських медіа, після атаки безпілотників у Калузі могла постраждати частина інфраструктури дата-центру «Яндекса».
За попередніми даними, кілька модулів дата-центру повністю вийшли з ладу. Масштаб можливих пошкоджень і їхній вплив на роботу сервісів компанії наразі уточнюються.
У Республіці Комі повідомили про атаку на Ухтинський НПЗ
У ніч проти 9 жовтня з міста Ухта в Республіці Комі почали надходити повідомлення про вибухи. Місцеві жителі заявили про ймовірну атаку на Ухтинський нафтопереробний завод, який входить до структури «ЛУКОЙЛу».
Інформація про наслідки ймовірної атаки, зокрема можливу пожежу та пошкодження виробничих об’єктів, наразі уточнюється.
Що виробляє Ухтинський нафтопереробний завод
Ухтинський НПЗ — одне з ключових промислових підприємств Республіки Комі. Завод входить до структури нафтової компанії «ЛУКОЙЛ» і, за наявними даними, здатний переробляти близько 4,2 млн тонн нафти на рік.
Основна продукція підприємства:
автомобільний бензин;
дизельне пальне;
мазут;
вакуумний газойль;
інші нафтопродукти.
Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня в місті Сасово Рязанської області РФ пролунали вибухи на території промислового комплексу, де розташовані завод «Саста» та дата-центр «Яндекса». Після атаки частина інфраструктури дата-центру зазнала пошкоджень, а в роботі окремих сервісів компанії виникли перебої.
Також у ніч проти 9 жовтня в Тверській області РФ повідомляли про вибухи на території Редкінського дослідного заводу. Підприємство виготовляє хімічні компоненти, які можуть використовуватися у виробництві пального для російських крилатих ракет.