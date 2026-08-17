"Яндекс" замінив військовий об’єкт РФ на ліс: що намагалися приховати біля Санкт-Петербурга

Техніка РФ (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Російські карти незвично приховали військовий об’єкт під Санкт-Петербургом, хоча на західних сервісах його чудово видно.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

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«Яндекс» прифотошопив ліс поверх військового об’єкта РФ — що відомо

Журналісти помітили, що на супутникових знімках «Яндекс Карт» ділянку на острові Котлін біля Кронштадта замаскували за допомогою програмного редагування.

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Замість звичайного розмиття сервіс наклав поверх військового об’єкта зображення лісу. Водночас на супутникових картах Google, Apple та Microsoft ця сама територія відображається без змін, і ракетна батарея там присутня.

На прихованій ділянці раніше розташовувалися протикорабельні ракетні комплекси «Бастіон», а також радари та системи радіоелектронної розвідки. На нових західних знімках техніку вже не фіксують, однак її могли перемістити, сховати в приміщеннях або відправити на навчання. Також у цьому районі працював батальйон радіоелектронної боротьби.

Яндекс Карти замаскували ракетну батарею РФ біля Санкт-Петербурга / © yle.fi

Експерт з фінських військових навчальних закладів та колишній співробітник розвідки Марко Еклунд зазначає, що таке маскування є малоефективним, оскільки українська та західна розвідки користуються власними супутниками. На його думку, редагування пов’язане з внутрішніми російськими заборонами на публікацію військових об’єктів.

Військовий об’єкт РФ біля Санкт-Петербурга / © yle.fi

Експерт підкреслив, що роботу виконали недбало, адже повторювані візерунки дерев і стики між фрагментами видають втручання. Водночас для пересічного користувача накладання природного ландшафту є хитрішим ходом за звичайне розмиття, оскільки воно не створює помітної плями.

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Приховування об’єктів на «Яндексі» відбувалося й раніше. Зокрема, розмиттям маскували територію навколо резиденції Володимира Путіна на Валдаї, а у 2024 році рішенням суду сервіс зобов’язали розмити знімки Рязанського НПЗ після атаки українських дронів. Загалом дослідження скандинавських фахівців виявило 119 прихованих або недоступних об’єктів на заході Росії.

Військовий об’єкт РФ біля Санкт-Петербурга / © yle.fi

Кронштадт є важливою військово-морською базою РФ, яка від початку червня зазнає атак українських безпілотників. Під час однієї з них на місцевому суднобудівному заводі було уражено російський ракетний корвет. Компанія «Яндекс» на запит видання Yle щодо причин редагування знімків не відповіла.

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