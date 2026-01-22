ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

Японія через 15 років після Фукусіми перезапускає реактор на найбільшій АЕС світу: що відбувається

Японія відновила роботу реактора №6 на АЕС Касівадзакі-Каріва — найбільшій атомній електростанції у світі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Касівадзакі-Каріва. Фото: IAEA Imagebank /CC BY-SA 2.0

Касівадзакі-Каріва. Фото: IAEA Imagebank /CC BY-SA 2.0

Японія зробила черговий крок до повернення атомної енергетики: вперше за 15 років після аварії на Фукусімі на АЕС Касівадзакі-Каріва знову запрацював один із реакторів. Підтвердження про запуск надала компанія Tokyo Electric Power Company (TEPCO), оператор цього об’єкта та станції Фукусіма-1.

Про це повідомило видання Iflscience.

Йдеться про реактор №6, розташований на узбережжі Хонсю. Підготовка до його запуску тривала кілька років: ядерне паливо завантажили ще в червні 2025-го, але реактор перебував у пасивному режимі через контрольні стрижні, що стримували процес поділу. Після технічних коригувань інженери почали їх поступово витягувати 21 січня 2026 року о 19:02 за місцевим часом — це і дало старт відновленню роботи.

TEPCO планує повноцінно запустити два блоки — №6 та №7 — щоб забезпечити електроенергією східну частину Японії, включно з Токіо. За даними МАГАТЕ, Касівадзакі-Каріва залишається найбільшою атомною електростанцією світу за потужністю: сім реакторів сумарно видають 7965 МВт — цього вистачило б, щоб повністю покрити потреби Швейцарії.

Станція була зупинена після трагедії на Фукусімі-1 у 2011 році, коли землетрус і цунамі спричинили серію аварій і масштабні радіоактивні викиди. Тоді евакуювали близько 160 тисяч людей, а довкола станції встановили 30-кілометрову зону відчуження. Після цього Японія відключила всі свої ядерні реактори, що різко зменшило частку атомної енергії — з 30% до близько 5% — і змусило країну покладатися на імпорт палива.

З перезапуском Касівадзакі-Каріва та кількох інших блоків країна рухається до поступового повернення атомної генерації. За оцінкою аналітика Japan NRG Філіппо Педретті, цей крок може стати сигналом для інших операторів: «Це сигналізує про кінець постфукусімської ядерної кризи та підтверджує важливість атома для стабільного енергопостачання. Якщо навіть TEPCO, комунальна компанія, причетна до катастрофи на Фукусімі-1, зможе перезапустити свою найважливішу електростанцію, інші об’єкти можуть наслідувати цей приклад», — цитує його Reuters.

Нагадаємо, минулого тижня з Міжнародної космічної станції в терміновому режимі на Землю доправили чотирьох астронавтів. Операція стала першою в історії МКС медичною евакуацією екіпажу, яку провело NASA. Після приземлення астронавтів вертольотом доправили до лікарні для проходження додаткових медичних обстежень. Водночас подробиці щодо стану одного з членів екіпажу, у якого виявили захворювання, наразі не розголошуються.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie