Японія через 15 років після Фукусіми перезапускає реактор на найбільшій АЕС світу: що відбувається

Касівадзакі-Каріва. Фото: IAEA Imagebank /CC BY-SA 2.0

Японія зробила черговий крок до повернення атомної енергетики: вперше за 15 років після аварії на Фукусімі на АЕС Касівадзакі-Каріва знову запрацював один із реакторів. Підтвердження про запуск надала компанія Tokyo Electric Power Company (TEPCO), оператор цього об’єкта та станції Фукусіма-1.

Йдеться про реактор №6, розташований на узбережжі Хонсю. Підготовка до його запуску тривала кілька років: ядерне паливо завантажили ще в червні 2025-го, але реактор перебував у пасивному режимі через контрольні стрижні, що стримували процес поділу. Після технічних коригувань інженери почали їх поступово витягувати 21 січня 2026 року о 19:02 за місцевим часом — це і дало старт відновленню роботи.

TEPCO планує повноцінно запустити два блоки — №6 та №7 — щоб забезпечити електроенергією східну частину Японії, включно з Токіо. За даними МАГАТЕ, Касівадзакі-Каріва залишається найбільшою атомною електростанцією світу за потужністю: сім реакторів сумарно видають 7965 МВт — цього вистачило б, щоб повністю покрити потреби Швейцарії.

Станція була зупинена після трагедії на Фукусімі-1 у 2011 році, коли землетрус і цунамі спричинили серію аварій і масштабні радіоактивні викиди. Тоді евакуювали близько 160 тисяч людей, а довкола станції встановили 30-кілометрову зону відчуження. Після цього Японія відключила всі свої ядерні реактори, що різко зменшило частку атомної енергії — з 30% до близько 5% — і змусило країну покладатися на імпорт палива.

З перезапуском Касівадзакі-Каріва та кількох інших блоків країна рухається до поступового повернення атомної генерації. За оцінкою аналітика Japan NRG Філіппо Педретті, цей крок може стати сигналом для інших операторів: «Це сигналізує про кінець постфукусімської ядерної кризи та підтверджує важливість атома для стабільного енергопостачання. Якщо навіть TEPCO, комунальна компанія, причетна до катастрофи на Фукусімі-1, зможе перезапустити свою найважливішу електростанцію, інші об’єкти можуть наслідувати цей приклад», — цитує його Reuters.

