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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Японія евакуює "Фукусіму" через загрозу цунамі: що відомо на цей момент

Сценарій 2011 року лякає знову: з «Фукусіми» евакуюють персонал — чи є небезпека?

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Фукусіма

Фукусіма

У Японії екстрено евакуювали персонал із атомної електростанції «Фукусіма-1» через імовірність нового цунамі.

Про це повідомило Sky News.

Компанія Tokyo Electric Power Company, наголосила, що такий крок здійснено «для забезпечення абсолютної безпеки».

Як повідомляють у компанії, усіх працівників двох майданчиків — «Фукусіма-1» і «Фукусіма-2» — вивезли на безпечні підвищення.

Станом на зараз жодних відхилень у роботі обладнання не зафіксовано, постраждалих немає.

Хоча офіційна інформація заспокоює, для японців ситуація викликає тривожні асоціації. Адже у 2011 році цунамі пошкодило АЕС «Фукусіма-1», спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф у світі. Тоді загинули понад 18 тисяч людей.

Наразі станції перебувають під посиленим моніторингом. Японська влада закликає громадян зберігати спокій, однак уважно стежити за повідомленнями офіційних джерел.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня біля узбережжя російського півострова Камчатка стався потужний землетрус магнітудою 8,8. Цей сейсмічний вибух спричинив цунамі з хвилями висотою до 4 метрів, які підтвердили місцеві служби.

За даними сейсмологів, це один із найпотужніших землетрусів у регіоні за останні десятиліття. Унаслідок поштовхів оголошено попередження про загрозу цунамі для прибережних районів Камчатки. Людей, що мешкають у прибережних зонах, евакуювали на безпечну височину.

Експерти зазначають, що такі природні явища можуть становити серйозну загрозу для безпеки населення і інфраструктури в регіоні. Тому влада радить мешканцям дотримуватися рекомендацій рятувальників та уникати прибережних зон, поки не буде оголошено про відсутність небезпеки.

Цунамі після землетрусу в Камчатському регіоні може вплинути і на сусідні країни уздовж узбережжя Тихого океану, зокрема Японію, США та Канаду, де також було оголошено попередження про можливі хвилі.

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