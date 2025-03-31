Японія готується до найбільшого землетрусу сторіччя: катастрофа може коштувати $1,8 трлн

Землетрус в Японії. / © Associated Press

Реклама

Японській економіці загрожують колосальні втрати — до 270 трильйонів єн (близько 1,81 трильйона доларів США), якщо станеться потужний землетрус біля південно-західного узбережжя країни. Такі висновки містить новий звіт уряду Японії.

Як зазначає Reuters, це майже половина ВВП країни.

Попередні оцінки були нижчими — 214 трильйонів єн, однак новий прогноз враховує більш широкий спектр економічних втрат.

Реклама

Йдеться про потенційний землетрус магнітудою 8–9 балів у Нанкайській улоговині — це тектонічна зона довжиною близько 900 км, де стикаються Філіппінська морська й Євразійська плити. За оцінками сейсмологів, ймовірність такого землетрусу — близько 80%.

У найгіршому сценарії, якщо землетрус станеться вночі взимку, загинуть до 298 тисяч людей, ще понад мільйон мешканців будуть змушені залишити свої домівки. Найбільшу небезпеку становитимуть цунамі та обвали будівель.

Торік Японія вперше в історії оприлюднила попередження про можливий мегаземлетрус, визнавши “відносно високу ймовірність” удару магнітудою 9 у цьому регіоні.

У 2011 році землетрус магнітудою 9 спричинив гігантське цунамі й катастрофу на АЕС “Фукусіма”, забравши життя понад 15 тисяч людей.

Нагадаємо, 28 березня

у Таїланді та М’янмі стався потужний землетрус. За інформацією Геологічної служби США USGS, землетрус у М’янмі стався на глибині 10 кілометрів, приблизно о 06:20 за Гринвічем