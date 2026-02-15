ТСН у соціальних мережах

Світ
232
1 хв

Японія побачила ризик у війні в Україні: кого і для чого готують КНДР

Міністр оборони Японії заявив, що участь солдатів КНДР у війні проти України дозволяє їм отримувати сучасний бойовий досвід із дронами, кіберпростором і новими тактиками.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Японії

Прапор Японії / © Reuters

Війна в Україні має прямі наслідки для безпеки Японії, адже Північна Корея відправляє своїх військових для участі у бойових діях на боці Росії та отримує на фронті сучасний бойовий досвід.

Про це заявив міністр оборони Японії Сіндзиро Коідзумі.

За його словами, тисячі північнокорейських солдатів воюють в Україні, де опановують нові методи ведення війни — із застосуванням дронів, елементів штучного інтелекту, у кіберпросторі та з використанням традиційних видів озброєнь.

“Війна в Україні — це не “десь далеко”. Там північнокорейські військові вивчають нові способи ведення бою — з дронами, штучним інтелектом, у кіберпросторі та звичайною зброєю. Коли вони повернуться до Північної Кореї, постає питання: для чого саме цей досвід буде використано і проти кого”, — наголосив глава японського оборонного відомства.

Міністр зауважив, що Японії важливо розуміти справжні мотиви участі КНДР у війні проти України, адже набутий бойовий досвід може бути використаний у майбутніх регіональних конфліктах у Східній Азії.

Нагадаємо, за даними українського ГУР, станом на січень 2026-го північнокорейські солдати перебувають у Курській області. Звідти вони під командуванням офіцерів РФ ведуть атаки на прикордонні українські регіони.

232
