Японія повертає двох останніх панд Китаю на тлі дипломатичної напруги Фото ілюстративне / © pixabay.com

Японія вперше з 1972 року залишиться без великих панд — символу дружби між Токіо та Пекіном. Двох останніх панд, що перебувають у країні, повернуть до Китаю.

Про це в понеділок повідомив уряд Токіо, передає japantimes.

Йдеться про близнюків Сяо Сяо та Лей Лей, які мешкають у зоопарку Уено в Токіо. Очікується, що тварин відправлять до Китаю до кінця січня.

Раніше столична влада вела переговори з китайською стороною щодо продовження їхнього перебування після запланованого повернення в лютому або про надання Японії нових панд у межах оренди. Втім, термін перебування тварин скоротили приблизно на місяць через графік готовності китайського центру прийняти панд. Перспектив отримання нових тварин наразі немає — китайська сторона не надала відповіді щодо подальших домовленостей.

Повернення Сяо Сяо та Лей Лей, які народилися в Токіо 2021 року, означатиме, що Японія вперше за понад 50 років залишиться без панд.

Це рішення ухвалене на тлі зростання напруженості між Японією та Китаєм після заяв прем’єр-міністерки Санае Такаїчі минулого місяця щодо можливої участі Японії у разі кризової ситуації навколо Тайваню.

Сяо Сяо та Лей Лей: що відомо про панд в Японії

Панди вперше були передані Японії 1972 року після нормалізації дипломатичних відносин між Токіо та Пекіном. Відтоді «пандова дипломатія» Китаю реалізовувалася у межах спільних дослідницьких програм зі збереження виду. Водночас усі панди, зокрема й народжені за кордоном, юридично належать Китаю.

У вересні минулого року до Китаю також повернулися Рі Рі та Шін Шін — відома пара зоопарку Уено, яка дала потомство: Сяо Сяо, Лей Лей та Сян Сян, відправлену до Китаю у 2023 році. У червні цього року до Китаю повернули і чотирьох панд, народжених та вирощених у парку Adventure World у префектурі Вакаяма, після завершення контракту.

Ще нещодавно китайська влада демонструвала готовність розглянути можливість передати Японії нову панду. У квітні речник МЗС Китаю заявляв, що Пекін вітає інтерес Японії до міжнародної співпраці у сфері збереження гігантських панд.

У зоопарку Уено повідомили, що хотіли б і надалі приймати панд і продовжувати спільні наукові дослідження з Китаєм. Водночас адміністрація очікує зменшення кількості відвідувачів після від’їзду тварин, адже близнюки є найпопулярнішими мешканцями зоопарку.

Тож відвідувачі парку поки зможуть безкоштовно побачити Сяо Сяо та Лей Лей у порядку живої черги, однак із денним лімітом. Надалі перегляд буде можливий лише за попереднім бронюванням — до 4 800 осіб на день. У період з 14 по 25 січня, в останні 12 днів перед від’їздом панд, доступ надаватиметься за результатами лотереї.

Очікується, що до моменту повернення тварин до Китаю зоопарк відвідають близько 180 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше йшлося про найстарших трійнят-панд у світі — Мен Мен, Шуай Шуай та Ку Ку. Вони святкували день народження улюбленим бамбуковим тортом.