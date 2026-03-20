Японія відмовила Трампу: прем’єрка нагадала про заборону воювати через конституцію

Санае Такаїті / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті відмовила президенту США Дональду Трампу у проханні долучити японський флот до війни проти Ірану.

Про це пише The Guardian

За її словами, Токіо не може брати участь у бойових діях через обмеження, закладені в конституції країни, яку після Другої світової війни фактично сформували США.

Такаїті пояснила, що японське законодавство дозволяє використання Морських сил самооборони лише для обмежених місій — наприклад, боротьби з піратством чи охоронних операцій, але не для ведення війни.

Водночас вона наголосила: Японія розуміє важливість безпеки Ормузької протоки, яка є критичною для світових поставок нафти, однак змушена діяти в межах власного права.

Ситуація загострюється на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану — через атаки Тегерана рух суден у протоці фактично заблокований, а ризики для глобального ринку енергоносіїв стрімко зростають.

Прем’єр-міністерка Японії у США: що відомо

Напередодні зустрічі з Трампом Санае Такаїчі попередила, що перемовини можуть стати одними з найскладніших у її політичній кар’єрі через розбіжності щодо ролі Японії в безпекових ініціативах США на Близькому Сході.

За даними західних ЗМІ, Вашингтон закликає Токіо та інших союзників активніше долучатися до військової присутності в регіоні, зокрема шляхом направлення кораблів для захисту Ормузької протоки. У Японії такі вимоги розцінюють як політично та юридично складні для виконання.

Водночас за словами прем’єрки, попри складність переговорів вона має намір відстоювати національні інтереси Японії.

«Я маю намір чітко донести ці моменти, і впевнена, що американська сторона розуміє ці закони з огляду на нашу історію», — заявила Санае Такаїчі.

Аналітики вважають, що Токіо опинилося у непростій ситуації через посилення тиску з боку США. За оцінкою засновника Japan Foresight Тобіаса Гарріса, Японія фактично змушена балансувати між союзницькими зобов’язаннями та внутрішніми юридичними обмеженнями, що робить переговори особливо напруженими.