Японія вперше помітила найгрізніший авіаносець Китаю

Фуцзянь / © Getty Images

Японія 11 вересня помітила найбільший і найсучасніший авіаносець Китаю у Східнокитайському морі. Це стало першим випадком фіксування "Фуцзянь".

Про це пише Bloomberg

Як пише видання, судно йшло приблизно за 200 кілометрів на північний захід від спірного скупчення островів, що називаються Сенкаку в Японії та Дяоюйдао в Китаї. Японський літак P-3C виявив три судна та зібрав інформацію, йдеться у заяві, опублікованій Об'єднаним штабним управлінням Японії.

Речник ВМС Китаю Лен Говей заявив, що авіаносець «Фуцзянь» зараз виконує міжрегіональну місію та пройшов через Тайванську протоку для проведення науково-дослідних випробувань та навчань. Він додав, що місія є частиною звичайного процесу розробки авіаносця та не спрямована на якусь конкретну ціль.

«Фуцзянь», третій авіаносець Китаю. Він є ключовою частиною амбіцій Сі Цзіньпіна щодо створення армії «світового класу» до 2049 року. Його водотоннажність становить понад 80 000 тонн.

Корабель був спущений на воду в червні 2022 року, а перші ходові випробування він провів у травні 2024 року. Перш ніж судно відаллуть у повноцінну експлуатацію, він має пройти випробування продуктивності двигуна та систем озброєння.

Китайські військові стають дедалі активнішими в регіоні, що викликає тривогу в Японії, навіть попри те, що Токіо прагне зберегти економічні зв'язки зі своїм сусідом і найбільшим торговим партнером.

У червні Японія заявила, що вперше спостерігала, як два інші китайські авіаносці, «Шаньдун» і «Ляонін», одночасно діяли поблизу японських островів у Тихому океані. У серпні минулого року китайський військовий літак увійшов у повітряний простір Японії, що стало безпрецедентним кроком.