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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Припинення війни: Японія звернулась із закликом до Росії

Прем’єр-міністр підтвердив подальшу підтримку України з боку Токіо.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Прапор Японії

Прапор Японії / © Associated Press

Прем’єр-міністр Японії Ішиба виступив із письмовим зверненням до учасників «Віртуальної зустрічі лідерів Коаліції рішучих щодо України», яку 10 травня організували Велика Британія та Франція за участю президента Володимира Зеленського.

Про це у мережі Х 10 травня повідомило посольство Японії в Україні.

У своєму посланні глава японського уряду рішуче закликав Російську Федерацію до «конструктивних дій» заради повного і всеохопного припинення вогню. Він наголосив, що мир, якого прагне Україна, матиме безпосередній вплив на безпеку усього світу, а отже, потребує згуртованої підтримки міжнародного співтовариства.

«Справедливий та тривалий мир в Україні — це не лише регіональна, а глобальна мета», — йдеться у зверненні Кісіди.

Очільник японського уряду також підтвердив готовність Токіо надалі сприяти відновленню та підвищенню економічної і соціальної стійкості України.

Нагадаємо, у Києві відбулася зустріч лідерів країн «Коаліції охочих». За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися з 12 травня.

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