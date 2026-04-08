Японія вже почала замінювати людей штучним інтелектом: що відбувається

Штучний інтелект / © Associated Press

У Японії дедалі активніше замінюють людей роботами з елементами штучного інтелекту. Причина — не лише технологічний розвиток, а й гостра нестача робочої сили.

За даними Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, країна вже поставила амбітну мету — створити потужний сектор «фізичного» штучного інтелекту та зайняти до 30% світового ринку до 2040 року.

Чому роботи стають необхідністю

Японія стикається з демографічною кризою: населення скорочується вже понад десять років поспіль, а частка працездатних громадян падає. У найближчі десятиліття країна може втратити ще мільйони працівників.

У таких умовах компанії змушені автоматизувати виробництво, логістику та навіть інфраструктуру. Роботи вже працюють на заводах, складах і в сервісному секторі, виконуючи завдання, які раніше робили люди.

Експерти зазначають: якщо раніше автоматизація була питанням ефективності, то тепер — питання виживання економіки.

Сильні сторони Японії

Японія традиційно є лідером у виробництві робототехніки — ще 2022 року на її компанії припадало близько 70% світового ринку промислових роботів.

Серед ключових гравців — Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Electric та Honda Motor, які активно впроваджують автоматизацію.

Водночас стартапи розробляють нові програмні рішення, що дозволяють роботам працювати автономніше та ефективніше. Наприклад, компанії створюють системи, які дають змогу роботам самостійно виконувати складські операції або аналізувати середовище в реальному часі.

Як змінюється ринок

Японський уряд інвестує мільярди доларів у розвиток штучного інтелекту та робототехніки. Ринок швидко переходить від тестових проєктів до реального використання:

у промисловості щороку встановлюють десятки тисяч роботів;

у логістиці з’являються автоматизовані склади;

в інфраструктурі працюють роботи-інспектори.

Зокрема, SoftBank вже застосовує системи, які поєднують штучний інтелект із роботами для виконання складних завдань без участі людини.

Нова модель економіки

На відміну від США чи Китаю, Японія робить ставку не лише на програмне забезпечення, а й на поєднання технологій із високоточним виробництвом.

Експерти прогнозують, що майбутнє галузі — за співпрацею великих корпорацій і стартапів: перші забезпечують масштаб і ресурси, другі — інновації.

У підсумку країна фактично будує нову модель економіки, де роботи стають не доповненням, а необхідною заміною людської праці.

