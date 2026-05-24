Японський дідусь став мільйонером на акціях і назвав головне правило торговлі

Сіґеру Фудзімото / © Bloomberg

Реклама

Японський інвестор Сіґеру Фудзімото, якого місцева преса та інвестори-аматори називають “японським Ворреном Баффетом”, розповів про свій підхід до заробітку на фондовому ринку.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Фудзімото почав торгувати акціями ще 69 років тому, коли йому було 19. Нині його статки оцінюють приблизно у 2 млрд єн — близько 14 млн доларів.

Реклама

Інтерес до Фудзімото різко зростає щоразу, коли стає відомо про його нові великі вкладення. Зокрема, після повідомлення про те, що він володіє понад 5% акцій японської компанії з управління нерухомістю Storage-OH Co., її папери подорожчали на 17%.

Що відомо про “японського Баффета”

До приходу у світ інвестицій Фудзімото займався бізнесом: він володів зоомагазином у Кобе, а також мав салони японського маджонгу. 1986 року він продав бізнес і повністю зосередився на інвестуванні. Кар’єру денного трейдера він розпочав 2015 року.

Інвестор уважно стежить за ринком і шукає компанії зі зростанням доходів, прибутку та дивідендів. Також його цікавлять бізнеси, які викуповують власні акції. Серед його нинішніх інвестицій — виробник автокомпонентів G-TEKT Corp. та компанія Takeuchi Manufacturing, що випускає будівельну техніку.

За словами Фудзімото, падіння цін на акції може бути найкращим моментом для купівлі.

Реклама

“Коли ціни на акції падають — саме час купувати. Але питання в тому, чи вистачить у тебе грошей і сміливості”, — сказав він у коментарі Bloomberg.

У чому його стратегія

Фудзімото детально записує всі свої угоди та використовує технічний аналіз, зокрема індикатори RSI і MACD. Щодня він прокидається приблизно о другій ночі, щоб стежити за американськими ринками. При цьому інвестор не користується смартфоном і кредитними картками.

Його підхід поєднує фундаментальний аналіз, технічні індикатори та довгострокове утримання перспективних акцій. Водночас він застерігає молодих інвесторів від надмірного захоплення ризиковим денним трейдингом.

“Важливо тримати хороші акції довгостроково. Не варто купувати і продавати миттєво”, — наголосив Фудзімото.

Реклама

Фудзімото також став одним із символів зміни інвестиційної культури в Японії. У країні традиційно переважали заощадження готівкою або на банківських депозитах, однак останніми роками влада стимулює громадян активніше інвестувати, зокрема через податкові пільги за програмою NISA.

Попри поважний вік, Фудзімото продовжує торгувати на біржі та ділитися своїм досвідом. Він зізнається, що інколи незадоволений розміром свого капіталу й вважає, що міг би заробити більше.

“Інвестування для мене — це задоволення. Це цікаво, коли ти вчишся, аналізуєш і бачиш результат”, — каже він.

Новини партнерів