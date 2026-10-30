Японці активно переїжджають до будинків із "привидами": що відбувається

Японський будинок американки Даян Тінчер / © Даян Тінчер

Реклама

У Токіо та інших містах Японії набуває популярності оренда та купівля «будинків із привидами». Завдяки законодавчим вимогам та забобонам місцевих жителів сміливці економлять тисячі єн на житлі.

Про це йдеться у статті «BBC News Україна».

Реклама

Японка Рюа чотири роки живе в орендованій квартирі в Токіо, хоча ще під час першого перегляду помешкання була переконана, що побачила там привида. За словами дівчини, паранормальні явища відтоді стали частиною її повсякденного життя.

Реклама

«Коли я прийшла подивитися квартиру, там стояв чоловік і зиркав на мене. Оскільки агент із нерухомості його не бачив, я зрозуміла, що це, мабуть, привид», — сказала Рюа.

Для більшості людей така ситуація могла б стати причиною негайно відмовитися від квартири. Однак Рюа, навпаки, вирішила оселитися там.

«Я трохи схильна йти наперекір усім, тому вирішила, що хочу подружитися з цим чоловіком-привидом, який так зиркає на мене», — додала дівчина.

Відтоді минуло чотири роки, але Рюа досі мешкає в цій квартирі. За словами дівчини, практично щодня вона чує кроки та голос привида.

Реклама

Попри те, що останніми роками Гелловін у Японії стає дедалі популярнішим, віра в привидів для багатьох японців не обмежується цим святом. У японській культурі існує поняття «юрей» — так називають духів померлих, які не змогли знайти спокою.

Йдеться про людей, які загинули за трагічних або насильницьких обставин — були вбиті, наклали на себе руки або померли на самоті. Вважається, що якщо людина помирає у власному будинку, її юрей може залишитися там.

Японці обирають «житло з привидами» заради знижки на оренду чи купівлю

Для людей, які не вірять у забобони або не бояться привидів, така особливість японської культури може бути можливістю орендувати житло за значно нижчою ціною. У країні навіть існує спеціальна категорія нерухомості — «джіко буккен». Так називають помешкання, репутація яких постраждала через певний інцидент.

Відповідно до рекомендацій, затверджених урядом Японії 2021 року, агенти з нерухомості мають повідомляти потенційним покупцям та орендарям про певні випадки смерті в помешканні. Йдеться, зокрема, про самогубства, вбивства, загибель через пожежу, а також випадки, коли тіло померлого тривалий час залишалося непоміченим.

Реклама

Якщо житло здають в оренду, інформацію про такий інцидент необхідно розкривати протягом трьох років після смерті. У раді продажу нерухомості відповідна вимога діє без обмеження в часі.

Рюа розповіли, що попередній мешканець її квартири наклав на себе руки. Через це дівчина орендує невелику студію площею 25 кв. м у престижному районі Сетаґая зі знижкою майже 30%. Щомісяця вона платить 45 тис. єн (285 дол. США), хоча стандартна вартість оренди такого житла становить близько 62 тис. єн.

Очевидно, що нерухомість, де сталося вбивство чи самогубство, може мати проблеми з подальшим продажем або здаванням в оренду в різних країнах. Водночас токійський агент із нерухомості Ерік Оскамп зазначає, що японці особливо схильні уникати помешкань із поганою репутацією.

«Навіть квартиру поруч із кладовищем буде складно здати в оренду, особливо якщо з кухні видно могили. Найгірше, коли в самій квартирі хтось наклав на себе руки. Навіть якщо людина стрибнула з даху, багато орендарів з’їдуть. Інші проблеми — тяжкі злочини або смерть на самоті», — пояснив Оскамп.

Жінка купила великий будинок у Японії за пів ціни

Смерть людини на самоті зазвичай не була б причиною для суттєвого зниження вартості житла, наприклад, у Великій Британії чи США. Проте саме через такий випадок американка Даян Тінчер змогла придбати великий трикімнатний будинок у сільській місцевості префектури Кагосіма на південному заході Японії приблизно за половину його ринкової вартості.

79-річна Тінчер проживає в Японії майже чотири десятиліття та працює туристичним гідом. Жінка розповіла, що агент із нерухомості одразу попередив її про історію будинку. Значну знижку надали через те, що літня жінка померла там на самоті, після чого помешкання отримало погану репутацію.

Тінчер придбала будинок за 20 млн єн (127 тис. дол). Водночас аналогічна нерухомість у цьому районі може коштувати до 45 млн єн (286 189 тис. дол.).

«Я не вірю в привидів. Але знаю, що японці дуже забобонні. Якщо там є привид, я щодня йому вдячна… за можливість жити в такому чудовому й доступному будинку», — розповіла американка.

Шукаючи інформацію про будинок, Тінчер натрапила на сайт Oshimaland. На ньому зібрані оголошення про продаж і оренду нерухомості категорії «джіко буккен», а також інформація про інциденти, які сталися в конкретних помешканнях.

Oshimaland запустили 2005 року для нерухомості в Токіо. 2011 року сервіс розширили на всю територію Японії, а згодом інформація на ньому почала охоплювати й інші країни. Платформа працює за принципом краудсорсингу: дані про нерухомість та випадки, пов’язані з нею, додають самі користувачі.

Засновник Oshimaland Теру Осіма зазначає, що раніше таке житло в Японії «не вважали особливо привабливим варіантом». Однак останніми роками вартість нерухомості та загальні витрати на життя в країні суттєво зросли. Опитування 2025 року показало, що понад половина японців уже готові були б орендувати житло категорії «джіко буккен», якщо його вартість буде достатньо низькою.

Рюа, своєю чергою, каже, що її не лякає життя поруч із привидом і вона навіть ставиться до цього позитивно.

«Я вірю, що привиди колись були живими людьми, тож вони заслуговують на нашу повагу», — каже вона.

Нагадаємо, у Японії безкоштовно віддають побудований 1930 року традиційний п’ятикімнатний будинок із ділянкою площею понад 2 гектари, що включає ліс, каштановий сад, сарай та льох. Головна умова отримання — обов’язкове проживання в будинку, а серед витрат нового власника будуть ремонт водопостачання та щорічний податок у розмірі близько 9500 єн.

Новини партнерів

Новини партнерів