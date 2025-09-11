"Явка з повинною": в ГУР вказали на російський слід у протестах у Франції

Російський месенджер Telegram Павла Дурова

Заява засновника Telegram Павла Дурова про використання цього месенджера як «інструмента» для організації протестів у Франції свідчить про російський слід руху Bloquons tout («Заблокуємо все»), який нібито спонтанно з’явився у соціальних мережах.

На це звернув увагу речник ГУР Міноборони Андрій Юсов у своєму дописі в мережі Facebook.

Представник української військової розвідки опублікував скриншот допису Дурова.

У ньому йдеться про те, що російський бізнесмен гордиться тим, що його Telegram став «інструментом протестів у Франції проти провальної політики Макрона».

«Явка з повинною — це точно не свобода слова, це інструмент тероризму, хаосу та путінських спецслужб», — наголосив Юсов.

Речник ГУР додав, що Україна дуже запізнюється «із важливими, для безпеки нашої держави, рішеннями», маючи на увазі заборону використання цього російського месенджера.

Як повідомлялося раніше, учасники руху Bloquons tout у Франції блокують дороги, що спричинило значні перебої в роботі транспорту. У великих містах виникли сутички з поліцією, які призвели до сотень арештів.

Нагадаємо, месенджер Telegram може бути заборонений в Україні на законодавчому рівні. Попри свою популярність, він залишається вразливим каналом для поширення російської пропаганди та деструктивного контенту. За словами голови ВР Руслана Стефанчука, заборона платформи обговорюється не з політичних мотивів, а винятково з міркувань безпеки.