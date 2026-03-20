Світ
745
2 хв

"Яйця з одного лотка": Орбан поширив нову політичну рекламу із Зеленським

На передвиборчих плакатах партії «Фідес» українського президента Зеленського зобразили разом із лідером угорської опозиції Петером Мадяром.

Богдан Скаврон
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Перед парламентськими виборами, які відбудуться в Угорщині 12 квітня, партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» продовжує використовувати у негативному контексті образ українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє видання «Новини. Live», опублікувавши відео зі столиці країни Будапешта.

На опублікованих кадрах — передвиборчі плакати партії «Фідес», на яких Зеленського зобразили разом із лідером угорської опозиції Петером Мадяром, проєвропейським кандидатом і головним суперником Орбана.

«Зеленський і Мадяр — яйця з одного лотка», — йдеться у підписі під зображеннями українського та угорського політиків.

За словами очевидців, нова політична реклама від Орбана заполонила весь Будапешт.

Партія угорського прем’єр-міністра, який відчайдушно намагається зберегти свою владу в країні, такими плакатами намагається переконати виборців, що Мадяр нібито діятиме в інтересах України, а не Угорщини.

За три тижні, які залишилися до парламентських виборів, партія «Фідес» за результатами соцопитувань програє опозиційній партії «Тиса» з відривом у 10-12%.

Антиукраїнські провокації Орбана перед виборами

Нагадаємо, в лютому Орбан опублікував у Мережі зухвале відео, де звинуватив Зеленського та Україну у втручанні в майбутні угорські вибори через начебто фінансування опозиційної партії «Тиса». Він заявив, що Київ прагне хаосу в Угорщині та вдається до шантажу, блокуючи нафтопровід «Дружба».

Згодом партія Орбана «Фідес» поширила створене ШІ відео з імітацією страти угорського солдата, щоб залякати виборців втягненням у війну в Україні через політику Брюсселя.

Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував у соцмережі відверто українофобське відео, у підписі до якого лицемірно поскаржився, що українці нібито погрожують його родині.

Видання France24 зазначило, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан активно використовує тему України у своїй передвиборчій кампанії, формуючи образ зовнішньої загрози.

745
