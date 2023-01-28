"Ідеальний історичний шанс”: росіянина арештували через пропозицію Кадирову захопити Москву

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік опублікував пост в соцмережі, який розцінили як заклик до збройного захоплення влади.
Проти мешканця Хабаровського краю РФ Захара Заріпова відкрили кримінальне провадження та відправили до СІЗО через його пост у “Живому журналі” із закликом до голови Чечні Рамзана Кадирова захопити Москву.
Про це повідомляє "ОВД-Інфо".
На початку березня 2022 року Заріпов запропонував Кадирову захопити Москву, поки російська армія бореться в Україні, оскільки "це ідеальний історичний шанс". Російські правоохоронці розцінили цей пост у соцмережі як "спонукання до збройного захоплення влади".
Росіянина затримали щойно 25 січня. Попередньо у нього вдома відбувся обшук, під час якого поліцейські вилучили його комп'ютер та телефон.
Останній пост у каналі Заріпова був опублікований напередодні затримання та був присвячений аномально теплій зимі в Європі та небаченим морозам у Росії.
"Все йде до того, що Москву зрадять її останні союзники: Іран, Мороз і рабська покірність її підданих", - написав він.
Після арешту Заріпова без годувальника залишилися малолітня дочка та вагітна дружина, яка перебуває у декретній відпустці.
Нагадаємо, на початку війни президент Росії Володимир Путін дав завдання голові Чечні Рамзану Кадирову вбити президента України Володимира Зеленського та зайняти урядові квартали Києва.
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