Ідеально "захистили" російськомовних: Скабєєва цинічно висловилася про українських біженців (відео)

Так, путінська посіпака Ольга Скабєєва в ефірі російського телебачення поглузувала з українських біженців. Мовляв, вони "занадто багато їдять".

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Скабєєва цинічно висміяла українських біженців

"Укробіженців поперли з території Євросоюзу. Занадто багато їдять", – видала божевільна.

Цікаво, що людей, з яких насміхається пропагандистка, її ж "вєлікає дєржава" залишила без домівок. Казанський акцентував, що тікати від окупантів мусили здебільшого жителі тих регіонів, де йдуть бойові дії – саме ті російськомовні громадяни з Донбасу, Харківської, Херсонської областей та Запоріжжя, яких Росія називає "своїми", яких вона буцімто "захищає".

"Скабєєва ж зловтішається над їхнім горем. Важливе нагадування, що російські пропагандисти не є людьми", – резюмував журналіст.

Раніше у пропагандистки Скабеєвої сталася істерика через Залужного.

Читайте також: