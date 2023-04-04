Ідентичні резиденції та секретний потяг: експрацівник охорони Путіна розкрив таємниці диктатора

У жовтні 2022 року співробітник Федеральної служби охорони президента Росії Гліб Каракулов, який служив в органах понад 10 років, втік з РФ і розповів цікаві подробиці своєї роботи з Путіним.

Російський диктатор має ідентичні кабінети в резиденціях по всій Росії та особистий "бронепоїзд", чутки про існування якого почали з'являтися на початку 2023 року.

Про це експрацівник ФСО Гліб Каракулов розповів російському опозиційному виданню "Дождь".

"Це поїзд під президента. Він почав з'являтися в нас у розкладі десь, напевно, у 2014 чи 2015 році. Має вигляд звичайного поїзда, абсолютно такого самого, як і всі інші, сірі з червоною смугою, поїзди РЖД", - розповів Каракулов.

За його словами, часто використовувати цей поїзд почали лише наприкінці літа 2021 року. У резиденції Валдай, яку Путін відвідує найчастіше, 2019 року навіть побудували одну з залізничних станцій під охороною, спеціально призначених для "секретного поїзда" Путіна.

Підтверджує Каракулов і припущення про те, що у Путіна кілька ідентичних за інтер'єром кабінетів у різних резиденціях.

"У нього кабінети що в Пітері, що в Сочі, що в Ново-Огарьові - вони однакові, там усе абсолютно ідентичне. Бувало, що я знаю, що він перебуває в Сочі. Фоном працює телевізор, ідуть новини, показують, що він якусь зустріч у Ново-Огарьові провів. І я запитую в колеги в Сочі: "Він уже полетів?". Ні, каже, сидить", - розповідає експрацівник охорони Путіна.

Колеги Каракулова, за його словами, багато подорожують і бачать умови, в яких живе і президент, і його найближче оточення, однак, більшість із них не відчуває від цього жодного дисонансу і підтримує Путіна.

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"Я не знаю, чому в них дисонансу не виникає. Напевно, просто тому, що вони якось у цьому беруть участь. Уявляєте, готель Kempinski або ще якийсь крутий, у якому ти точно не будеш жити звичайним життям. Там і триразове харчування буде організовано відповідного рівня. Є щось, напевно, привабливе в тому, що ти можеш побувати там, де ти б ніколи не побував", - припускає Каракулов.

Водочас співробітників ФСО війна в Україні торкнулася безпосередньо - багато хто з них бере участь у бойових діях і підтримує дії російської влади.

"Чесно, я сподівався, що будуть люди, які хоча б у приватних бесідах будуть хоч якось говорити: "Хлопці, ну взагалі-то це війна, взагалі-то люди гинуть". Я сподівався, що будуть звучати такі фрази. На жаль, такі фрази не звучать, і майже 100% за Путіна", - каже Каракулов.

Нагадаємо, в Краснодарському краї РФ поблизу ймовірної резиденції російського диктатора Володимира Путіна встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

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