Ідеолог "рашизму" Дугін сказав, хто буде наступним після Хаменеї

Олександр Дугін / © УНІАН

Головний ідеолог «руского міра» Олександр Дугін розродився серією панічних повідомлень після ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї. Він прогнозує повторення іранського сценарію для Кремля.

Про це головний «рашист» написав в особистому блозі в Telegram.

«Для Росії пролунав останній дзвінок», — йдеться в його дописі.

За словами Дугіна, подальша доля путінського режиму залежить від того, як довго зможе протриматися влада аятол в Ірані.

«Якщо Іран втримається, все може піти у зворотний бік. Якщо впаде, наступні ми», — спрогнозував він.

Дугін також розмірковує над тим, що станеться з Росією, якщо Захід повторить свою операцію в Росії та ліквідує Володимира Путіна.

«Запитаю очевидне. Ми готові до такого сценарію? Чи маємо протокол дій? У нас є міцна конструкція, яка утримає Росію у разі чого?» — риторично запитує він.

Ідеолог «рашизму» зажадав від Кремля негайної мілітаризації, масштабних кадрових ротацій, а також мобілізації, які, за його словами, російська влада «не хоче робити».

Дугін також висунув ідею, яка, на його думку, допоможу перемогти у війні проти України. За словами божевільного російського «філософа» потрібно перейменувати «СВО» в операцію «Меч Катехона», висловивши впевненість, що після цього «все піде інакше».

Нагадаємо, російськимй Володимир Путін висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану у зв’язку із загибеллю верховного лідера країни Алі Хаменеї.

Тимчасовим правителем Ірану призначили високопоставленого священнослужителя Аліреза Арафі.

Падіння режиму Хаменеї може стати найбільш значущою політичною подією в історії Ірану від 1979 року. Однак усунення верхівки порушує критичне питання: чи призведе це до демократичних реформ, чи спровокує хаос і ще жорсткіші репресії з боку залишків Корпусу вартових ісламської революції.