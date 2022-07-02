"Іди нах*й": литовська залізнична компанія лаконічно вказала дорогу російським хакерам на їхні погрози

Литовська залізнична компанія LTG послала хакерів із РФ, які висували свої вимоги та погрожували, слідом за російським кораблем.
У відповідь на їхні вимоги литовська компанія послала хакерів усім відомою фразою "Іди нах*й".
Про це повідомив на своїй сторінці директор з комунікацій АТ "Литовські залізниці" Мантас Дубаускас.
Зазначається, російські кіберзлочинці вимагали від литовської залізничної компанії LTG чинити тиск на владу країни з метою відновлення транзиту товарів до Калінінградської області. В іншому випадку вони пригрозили відправити інформаційну інфраструктуру Литви в кам'яний вік.
У литовській компанії не розгубилися і послали росіян слідом за кораблем. У відповідь залізничники залишили таке послання: "Так звана спільнота російських хакерів - іди нах*й".
Нагадаємо, що від 17 червня Литва заборонила транспортування таких товарів, як будівельні матеріали, метали та вугілля до Калінінграду, посилаючись на санкції ЄС через вторгнення Росії в Україну. Заборона також торкнулася залізничного сполучення між Москвою і Калінінградом і автомобільного транспорту. Повітряні та морські шляхи не підпадають під санкції.
У Росії пригрозили, що транспортна блокада Калінінградської області "розв’язує їй руки" і допустили розблокування Калінінграда військовим шляхом.
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