Ігнат про невідомий об’єкт у Польщі під час атаки РФ: "Україну потрібно посилити засобами ППО"

Ігнат нагадав, що такі випадки вже траплялися.

Зафіксований у повітряному просторі Польщі непізнаний об’єкт під час чергової масованої атаки російських окупантів є ще одним сигналом для необхідності посиленням оборонних засобів України.

Про це в етері телемарафону заявив речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

З його слів, такі випадки не є чимось новим і в результаті масованих атак таке може траплятися.

"Ворог атакує наші прикордонні території, зокрема і на заході, тому таке можливо. Це ще один сигнал для наших партнерів, що Україну потрібно посилити необхідною кількістю засобів ППО, щоб ми стали щитом між агресором і Європою, захистили себе і таким чином захистили і їх", — сказав Юрій Ігнат.

Він також нагадав, що кілька місяців тому була подібна інформація з Румунії, раніше так само це вже траплялося в Польщі.

"Величезні атаки, багато всього летить, і такі випадки трапляються уже не вперше", — додав він.

Нагадаємо:

Вранці, 29 грудня, ЗС РФ завдали масованого удару по Україні. В той самий час над Польщею пролітав невідомий об’єкт. Про це заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Вранці непізнаний бортовий об’єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною і від моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни", — повідомила пресслужба.

У ЗС Польщі додали, що оперативний командувач військ "мобілізував наявні сили та засоби". Тим часом польський президент Анджей Дуда скликає термінову нараду з військовими.

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