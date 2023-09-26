Ігнат розповів про наявність в РФ ракет "Онікс", які неможливо збити

Можна припускати, що агресорка Росія має не багато надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", якими вона атакує південь України.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Втім, наголосив він, точної інформації щодо кількості таких ракет у ворога немає. За словами Ігната, росіяни те озброєння, яке є мають, відразу застосовують.

"В нього партія БПЛА прийшла і вони їх відразу використовують проти України, щоб тримати нас постійно в напрузі. Так само, якщо б "Оніксів" у них було в достатній кількості, то вони б їх використовували частіше. Припускати можна, що "Оніксів" не є так багато, але жодних прогнозів і цифр не маю. Тут більше розкаже розвідка щодо саме цього типу озброєння", - каже Ігнат.

Він нагадав, що дальність польоту ракети "Онікс" над водою на низькій висоті – 300 км, а на висоті понад 10 кілометрів може збільшитися удвічі - до 600 км. Враховуючи, що їх застосовують з берегових комплексів такі як "Бастіон", то ракети "Онікс" застосовують для враження прибережної зони Миколаївської та Одеської областей.

Як повідомлялося, вночі 25 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку на Одесу. Вони вдарили по місту одразу трьома видами зброї: ракетами "Калібр", "Онікс", а також ударними БпЛА Shahed.

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