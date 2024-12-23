Ігнорування загрози лише збільшить її: Пісторіус заявив про можливий напад РФ на НАТО

До кінця десятиліття Путін може настільки посилити свою армію, що Росія буде готова напасти на НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус упевнений, що Росія може атакувати територію НАТО.

Про це пише Deutsche Welle.

"Якщо ми ігноруватимемо загрозу тільки тому, що вона викликає у нас дискомфорт, то вона не поменшає, а лише збільшиться", – заявив він в інтерв'ю, опублікованому в неділю, 22 грудня.

На думку міністра, Росія поки що не готова нападати на НАТО, проте вже зараз її економіка за кілька місяців виробляє більше озброєнь та боєприпасів, ніж усі країни ЄС протягом року.

"До 2029 або 2030 Путін може настільки посилити свою армію, що Росія буде здатна завдати удару по НАТО. Ми повинні бути готові до того, що найближчими роками Путін може спробувати протестувати згуртованість НАТО шляхом вторгнення на тій чи іншій ділянці території альянсу", – попередив Пісторіус.

Він також нагадав, що, крім прямого збройного нападу, існує реальна гібридна загроза для Німеччини з боку Кремля. За словами Пісторіуса, це частина стратегії Путіна, спрямована на дестабілізацію і розкол німецького суспільства.

"Путін діє гібридно, і Німеччина перебуває під його особливо пильною увагою. Він добре нас знає і розуміє, де і як завдати нам болісних уколів. Нам потрібно підготуватися, щоб з упевненістю протистояти загрозі з боку Путіна. Ігнорування цієї загрози лише збільшить її масштаб. Ми повинні зробити все, щоб стратегія Путіна не спрацювала", – наголосив він.

Міністр уточнив, що йдеться про атаки на інфраструктуру та енергопостачання, активність у Північному та Балтійському морях, а також про порушення повітряного простору, кампанії в соцмережах та втручання у виборчі процеси.

Нагадаємо, за словами Бориса Пісторіуса, німецькі солдати в Україні можуть з'явитись лише після припинення вогню. Але навіть у цьому випадку поки що незрозуміло, як це все має відбуватися.

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