Іх не бачили понад 100 років: 300-кілограмові ссавці повернулися на історичну батьківщину

Після 100 років відсутності в Бразилії, тапіри, які є одними з найбільших наземних ссавців Південної Америки, вагою до 300 кг, повернулися в цей регіон. Останнє офіційне спостереження за ними було зафіксовано в 1914 році.

Про це пише IFLScience.

Рівнинні тапіри, які не з'являлися в штаті Ріо-де-Жанейро понад 100 років, тепер, схоже, повернулися. За допомогою камер-пасток вчені змогли зафіксувати їхня присутність. Популяція цих тварин вважається вразливою, оскільки через їхню полохливість та невловимість складно точно оцінити чисельність популяції в Південній Америці.

Занепад популяції рівнинних тапірів спричинений кількома факторами, зокрема вирубкою лісів, урбанізацією, полюванням і зіткненнями з автомобілями.

Останніми роками були зроблені спроби повернути рівнинного тапіра в його природне середовище. Повернення тварин у штат Ріо-де-Жанейро, ймовірно, стало спонтанним, підтвердженим кадрами з камер-пасток, які зафіксували щонайменше чотири особини, зокрема мати та дитинча.

Спонтанне повернення тапірів до регіону, де їх вважали вимерлими, показує важливість заповідних територій. Біолог Марсело Купелло зазначає, що це явище свідчить про відновлення екосистеми лісів, здатних підтримувати великих ссавців.

Тапіри відіграють важливу роль у екосистемах, допомагаючи поширювати насіння різних рослин у тропічних лісах. Вони використовують свої морди для видобутку рослинного матеріалу, а насіння розповсюджують через екскременти. Через це тапірів часто називають "лісовими садівниками", оскільки їхня діяльність сприяє покращенню біорізноманіття в регіоні їхнього проживання.

Нагадаємо, в Україні розробляють єдиний реєстр для збереження інформації про домашніх тварин, який включатиме дані про вакцинацію, хвороби та контакти власників.

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